          เปิดโพสต์ต่อโพสต์ ONE Championship กับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์โต้กันหลังมีการฟ้องร้องละเมิดสัญญา เรื่องนี้จะจบยังไง

รถถัง จิตรเมืองนนท์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถถัง จิตรเมืองนนท์

          กลายเป็นดราม่าร้อน ๆ ตั้งแต่คืนวันที่ 14 เมษายน 2569 เมื่อเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand ประกาศฟ้อง รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักมวยชื่อดัง มีข้อความทั้งหมดดังนี้

          "ขณะนี้ เราได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายในประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และประเทศไทย ต่อ "รถถัง" อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อผูกพันตามสัญญาที่มีต่อ ONE หลายครั้ง

          เรามีนโยบายเคร่งครัดต่อการละเมิดสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และการแสดงข้อความในลักษณะหมิ่นประมาท

          ที่ผ่านมา เราได้พยายามอย่างต่อเนื่องและด้วยความจริงใจในการทำงานร่วมกับ "รถถัง" โดยสุจริตใจ 

          อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อผูกพันตามสัญญาถูกเพิกเฉยหลายครั้ง เราจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมและเด็ดขาด เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระบบนิเวศของ ONE 

          ขณะนี้กระบวนการตรวจสอบและสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ และเราจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

          การดำเนินการทางกฎหมายที่ได้เริ่มขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เหมาะสมในประเทศที่เกี่ยวข้อง

          ในระหว่างนี้ ONE ขอสงวนการให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว"

รถถัง จิตรเมืองนนท์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถถัง จิตรเมืองนนท์

รถถัง โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้

          ขณะที่ รถถัง ก็โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ว่า "ผมเซ็นสัญญาเมื่อ 2022 ขอดูสัญญากว่าจะได้ก็ พฤศจิกายน 2025 แถมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอีก แถมจะโดนเขาฟ้องอีก เฮ้ออออ ชีวิตผม ต้องเจออะไรแบบนี้เหรอ ความถูกต้องยังมีจริงอยู่มั้ย แล้วบอกเราพี่น้องกัน"

รถถัง จิตรเมืองนนท์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถถัง จิตรเมืองนนท์

เปิดโพสต์ต่อโพสต์ ONE Championship กับ รถถัง โต้เรื่องละเมิดสัญญา เรื่องนี้จบยังไง โพสต์เมื่อ 15 เมษายน 2569 เวลา 10:51:45
