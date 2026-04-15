เปิดโพสต์ต่อโพสต์ ONE Championship กับ รถถัง โต้เรื่องละเมิดสัญญา เรื่องนี้จบยังไง

เปิดโพสต์ต่อโพสต์ ONE Championship กับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์โต้กันหลังมีการฟ้องร้องละเมิดสัญญา เรื่องนี้จะจบยังไง
กลายเป็นดราม่าร้อน ๆ ตั้งแต่คืนวันที่ 14 เมษายน 2569 เมื่อเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand ประกาศฟ้อง รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักมวยชื่อดัง มีข้อความทั้งหมดดังนี้
"ขณะนี้ เราได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายในประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และประเทศไทย ต่อ "รถถัง" อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อผูกพันตามสัญญาที่มีต่อ ONE หลายครั้ง
เรามีนโยบายเคร่งครัดต่อการละเมิดสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และการแสดงข้อความในลักษณะหมิ่นประมาท
ที่ผ่านมา เราได้พยายามอย่างต่อเนื่องและด้วยความจริงใจในการทำงานร่วมกับ "รถถัง" โดยสุจริตใจ
อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อผูกพันตามสัญญาถูกเพิกเฉยหลายครั้ง เราจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมและเด็ดขาด เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระบบนิเวศของ ONE
ขณะนี้กระบวนการตรวจสอบและสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ และเราจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
การดำเนินการทางกฎหมายที่ได้เริ่มขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เหมาะสมในประเทศที่เกี่ยวข้อง
ในระหว่างนี้ ONE ขอสงวนการให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว"
รถถัง โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้
ขณะที่ รถถัง ก็โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ว่า "ผมเซ็นสัญญาเมื่อ 2022 ขอดูสัญญากว่าจะได้ก็ พฤศจิกายน 2025 แถมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอีก แถมจะโดนเขาฟ้องอีก เฮ้ออออ ชีวิตผม ต้องเจออะไรแบบนี้เหรอ ความถูกต้องยังมีจริงอยู่มั้ย แล้วบอกเราพี่น้องกัน"
