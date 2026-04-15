          เปิดป้ายตัวตึงสงกรานต์ อวยพรแบบนี้ ใครเห็นก็ไม่กล้าทำตามทันที อยู่ที่แยกพรานนกตัดใหม่ สงกรานต์นี้สงบทันที

ป้ายสงกรานต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ภัทราพร ตั๊นงาม

          หนึ่งในปัญหาของเทศกาลสงกรานต์ที่หลายคนอาจจะไม่ชอบใจ นั่นคือ การถูกเสียงดังรบกวน ทั้งที่ตัวเองไม่ได้สนุกกับสงกรานต์ด้วยซ้ำ

          วันที่ 15 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก ภัทราพร ตั๊นงาม มีการลงภาพหนึ่งในจุดเล่นน้ำสงกรานต์ที่เป็นตัวตึงที่หนึ่ง อยู่บริเวณถนนพรานนกตัดใหม่ เมื่อมีคนติดป้ายสีแดง ๆ เอาไว้ว่า "ใครเบิ้ลรถในงาน ขอให้พ่องงงงมรึงไต!!"

ป้ายสงกรานต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ภัทราพร ตั๊นงาม

ป้ายสงกรานต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ภัทราพร ตั๊นงาม

          งานนี้เห็นแล้วใครจะกล้าเบิ้ลรถ ได้แต่ขับเงียบ ๆ พอเป็นพิธี แล้วสนุกสนานกับการฉีดน้ำท่ามกลางอากาศร้อน ๆ ดีกว่า

          ส่วนอีกป้ายหนึ่งเขียนเอาไว้ว่า "เลิกเวลา 23.00 น." แบบนี้ก็ชัดเจน ไม่รบกวนการหลับนอนของคนในพื้นที่


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดป้ายตัวตึงสงกรานต์ อวยพรแบบนี้ ใครเห็นก็ไม่กล้าทำตาม สงกรานต์นี้สงบทันที อัปเดตล่าสุด 15 เมษายน 2569 เวลา 15:50:30 1,822 อ่าน
