เปิดป้ายตัวตึงสงกรานต์ อวยพรแบบนี้ ใครเห็นก็ไม่กล้าทำตาม สงกรานต์นี้สงบทันที

เปิดป้ายตัวตึงสงกรานต์ อวยพรแบบนี้ ใครเห็นก็ไม่กล้าทำตามทันที อยู่ที่แยกพรานนกตัดใหม่ สงกรานต์นี้สงบทันที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ภัทราพร ตั๊นงาม
ส่วนอีกป้ายหนึ่งเขียนเอาไว้ว่า "เลิกเวลา 23.00 น." แบบนี้ก็ชัดเจน ไม่รบกวนการหลับนอนของคนในพื้นที่
หนึ่งในปัญหาของเทศกาลสงกรานต์ที่หลายคนอาจจะไม่ชอบใจ นั่นคือ การถูกเสียงดังรบกวน ทั้งที่ตัวเองไม่ได้สนุกกับสงกรานต์ด้วยซ้ำ
วันที่ 15 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก ภัทราพร ตั๊นงาม มีการลงภาพหนึ่งในจุดเล่นน้ำสงกรานต์ที่เป็นตัวตึงที่หนึ่ง อยู่บริเวณถนนพรานนกตัดใหม่ เมื่อมีคนติดป้ายสีแดง ๆ เอาไว้ว่า "ใครเบิ้ลรถในงาน ขอให้พ่องงงงมรึงไต!!"
งานนี้เห็นแล้วใครจะกล้าเบิ้ลรถ ได้แต่ขับเงียบ ๆ พอเป็นพิธี แล้วสนุกสนานกับการฉีดน้ำท่ามกลางอากาศร้อน ๆ ดีกว่า
