เครื่องดื่มแบรนด์ดังไทย เจอมือมืดลอกเลียนจดทะเบียนที่เวียดนาม ไม่ค้านจ่อเสียสิทธิ

          เครื่องดื่มแบรนด์ดังของไทย ถูกมือมืดลอกเลียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเวียดนาม หากไม่คัดค้านจ่อเสียสิทธิได้


เต่าบิน
ภาพจาก Marius Karp / Shutterstock.com


          วันที่ 15 เมษายน 2569 กรมทรัพย์สินทางปัญญา รายงานว่า ตอนนี้พบกรณีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมาย "เต่าบิน" แบรนด์เครื่องดื่มดังของไทย โดยจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม ในหมวดกลุ่มสินค้าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ดังนั้นทางหน่วยงานจึงรีบแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า ยื่นคัดค้านการจดทะเบียนได้ทันท่วงที


          สำหรับขั้นตอนการคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสำนักทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ สามารถยื่นคัดค้านได้ใน 60-90 วันตามกฎหมายแต่ละประเทศ ซึ่งถ้าทางกรมเจอเครื่องหมายการค้าที่คล้าย จะรีบแจ้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าทันทีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย

          ทั้งนี้ ตลาดส่งออกเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ไทยในกลุ่มประเทศ CLMV มีมูลค่าสูงถึง 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ และตลาดเวียดนามมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 24 ของตลาดส่งออกที่มีศักยภาพของไทย




เครื่องดื่มแบรนด์ดังไทย เจอมือมืดลอกเลียนจดทะเบียนที่เวียดนาม ไม่ค้านจ่อเสียสิทธิ โพสต์เมื่อ 15 เมษายน 2569 เวลา 20:15:31
