เช็กด่วน รายชื่อจังหวัดเตรียมรับมือ พายุฤดูร้อน 16 - 20 เม.ย. - กรุงเทพฯ เสี่ยงด้วย

 
            กรมอุตุฯ เตือนพายุฤดูร้อนถล่มไทยตอนบน 1 - 20 เม.ย. 69 ระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เช็กรายชื่อจังหวัดเสี่ยงได้ที่นี่

            วันที่ 16 เมษายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ฉบับที่ 4 (23/2569) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16 - 20 เมษายน 2569

            ในช่วงวันที่ 16 - 20 เมษายน 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันออกก่อน จากนั้นภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคเหนือ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

            ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิต ทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

วันที่ 16 เมษายน 2569

            มีความเสี่ยงปานกลาง

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี

            ภาคตะวันออก : จ.ระยอง จันทบุรี และตราด

วันที่ 17 เมษายน 2569

            มีความเสี่ยงสูง

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จ.ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี

            ภาคตะวันออก: จ.สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด

            มีความเสี่ยงปานกลาง

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และ บุรีรัมย์

            ภาคตะวันออก : จ.นครนายก และ ปราจีนบุรี

            ภาคกลาง : จ.ลพบุรี และสระบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล

วันที่ 18 เมษายน 2569

            มีความเสี่ยงสูง

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี

            ภาคตะวันออก : จ.นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี

            มีความเสี่ยงปานกลาง

            ภาคเหนือ : จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด

            ภาคกลาง : จ.ลพบุรี และสระบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

            ภาคตะวันออก : จังหวัดระยอง จันทบุรี และ ตราด

19 เมษายน 2569

            มีความเสี่ยงสูง

            ภาคเหนือ : จ.เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา และ บุรีรัมย์

            ภาคกลาง : จ.ลพบุรี สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

            ภาคตะวันออก : จ.นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว

            มีความเสี่ยงปานกลาง

            ภาคเหนือ : จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และแพร่

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี

            ภาคกลาง : จ.นครสวรรค์ สิงห์บุรี อ่างทอง นครปฐม และ สมุทรสาคร

            ภาคตะวันออก : จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด

20 เมษายน 2569

            มีความเสี่ยงปานกลาง

            ภาคเหนือ : จ.พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี

            ภาคกลาง : จ.ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และ สมุทรสาคร รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

            ภาคตะวันออก : จ.นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา




