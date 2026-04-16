เช็กด่วน รายชื่อจังหวัดเตรียมรับมือ พายุฤดูร้อน 16 - 20 เม.ย. - กรุงเทพฯ เสี่ยงด้วย

กรมอุตุฯ เตือนพายุฤดูร้อนถล่มไทยตอนบน 1 - 20 เม.ย. 69 ระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เช็กรายชื่อจังหวัดเสี่ยงได้ที่นี่
วันที่ 16 เมษายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ฉบับที่ 4 (23/2569) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16 - 20 เมษายน 2569
ในช่วงวันที่ 16 - 20 เมษายน 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันออกก่อน จากนั้นภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคเหนือ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิต ทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
วันที่ 16 เมษายน 2569
มีความเสี่ยงปานกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก : จ.ระยอง จันทบุรี และตราด
วันที่ 17 เมษายน 2569
มีความเสี่ยงสูง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จ.ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก: จ.สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด
มีความเสี่ยงปานกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และ บุรีรัมย์
ภาคตะวันออก : จ.นครนายก และ ปราจีนบุรี
ภาคกลาง : จ.ลพบุรี และสระบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
วันที่ 18 เมษายน 2569
มีความเสี่ยงสูง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก : จ.นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี
มีความเสี่ยงปานกลาง
ภาคเหนือ : จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด
ภาคกลาง : จ.ลพบุรี และสระบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออก : จังหวัดระยอง จันทบุรี และ ตราด
19 เมษายน 2569
มีความเสี่ยงสูง
ภาคเหนือ : จ.เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา และ บุรีรัมย์
ภาคกลาง : จ.ลพบุรี สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออก : จ.นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว
มีความเสี่ยงปานกลาง
ภาคเหนือ : จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และแพร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี
ภาคกลาง : จ.นครสวรรค์ สิงห์บุรี อ่างทอง นครปฐม และ สมุทรสาคร
ภาคตะวันออก : จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด
20 เมษายน 2569
มีความเสี่ยงปานกลาง
ภาคเหนือ : จ.พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี
ภาคกลาง : จ.ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และ สมุทรสาคร รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออก : จ.นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา