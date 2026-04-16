สลด อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ใหญ่ ดับคาบ้านหรูพร้อมภรรยา ทิ้งจดหมายสั่งไม่ต้องเชิญใคร

          สลด อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ใหญ่ ดับคาบ้านหรู เจอศพภรรยาไม่ไกล เปิดแอร์ทิ้งไว้เย็นฉ่ำจนครอบครัวไม่รู้ พบจดหมายสั่งเสียขอให้เผาไปพร้อมกัน 

อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ใหญ่ดับคาบ้านหรู

          วานนี้ (15 เมษายน 2569) เดลินิวส์ รายงานกรณีสลด เกิดเหตุมีคนยิงกันเสียชีวิต 2 ศพ ภายในหมู่บ้านหรู ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขต​คลองสามวา กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางชัน เข้าตรวจสอบพร้อมแพทย์และกู้ภัย พบที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ บนห้องนอนชั้น 2 พบศพ นายธรณินทร์ อายุ 53 ปี อดีตประธานบริษัทโลจิสติกส์ชื่อดัง นอนจมกองเลือดบนเตียง มีแผลถูกยิงใต้คาง ในมือถืออาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .38

          ใกล้กันเป็นศพ น.ส.กัลย์สุรางค์ อายุ 33 ปี ภรรยา นอนหงายจมกองเลือดในชุดนอน มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนกระบอกเดียวกันที่ท้ายทอยทะลุคิ้วซ้าย แพทย์ชันสูตรเบื้องต้นพบเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 1 วัน โดยแอร์ถูกเปิดไว้จนเย็นฉ่ำ 

          นอกจากนี้พบจดหมายสั่งเสียบนโต๊ะทำงาน ระบุว่า ขอให้เผาตนกับภรรยาพร้อมกัน ขอให้ช่วยลอยอังคารด้วยกัน จัดงานแค่ 1 คืน ไม่ต้องเชิญใครเลย หากมีใครถาม บอกว่าพวกตนประสบอุบัติเหตุ พวกตนมีความสุขที่ได้เกิดเป็นลูกชาย ลูกสะใภ้ พ่อกับแม่ และเป็นพี่ของน้อง ป.ล. ขอโทษคุณพ่อที่ขโมยปืนมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย รักและเคารพ

          จากการสอบสวนพบว่า ก่อนสงกรานต์ พ่อของผู้ตายกับครอบครัวรวม 6 คน เพิ่งไปเที่ยวต่างจังหวัดและกลับมาช่วงค่ำวันที่ 14 เมษายน โดยคิดว่าลูกชายกับสะใภ้เข้านอนแล้ว เนื่องจากล็อกประตูและเปิดแอร์ไว้ กระทั่งช่วงสายวันรุ่งขึ้น ขณะจะไปตามทั้งคู่มาร่วมสรงน้ำพระ พบว่าไม่มีการตอบสนอง โทร. ไปก็ไม่รับ จึงเอะใจแล้วใช้กุญแจสำรองเปิดห้อง กระทั่งพบศพ

          รายงานเผยว่า ผู้เสียชีวิตกับภรรยาเคยเป็นเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ชื่อดัง แต่ต้องปิดบริษัทเพราะพิษเศรษฐกิจ แล้วมาช่วยกันขายของออนไลน์ แต่ก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร คาดว่าอาจเครียดเรื่องหนี้สินหรือเรื่องส่วนตัวจึงเกิดเหตุสลดขึ้น

          เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า นายธรณินทร์ใช้หมอนกดท้ายทอยภรรยาแล้วยิงก่อน จากนั้นจึงยิงตัวเองต่อ ซึ่งได้มีการส่งศพไปผ่าชันสูตรที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ อีกครั้ง 


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ 

สลด อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ใหญ่ ดับคาบ้านหรูพร้อมภรรยา ทิ้งจดหมายสั่งไม่ต้องเชิญใคร โพสต์เมื่อ 16 เมษายน 2569 เวลา 11:22:31
