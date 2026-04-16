น้องเบญ จากผู้รับสู่ผู้ให้ เตรียมส่งต่อ 1.8 ล้าน หลังมีคนโอนเกิน 3 ล้าน แม้ปิดรับบริจาค

น้องเบญ เด็กเก็บขยะขาย คนยังบริจาคให้ไม่หยุดแม้ปิดรับ ล่าสุดยอดทะลุ 3.1 ล้าน ขอเก็บไว้บางส่วน ก่อนส่งต่อ 1.8 ล้าน บริจาคช่วยผู้อื่นที่ลำบาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เมศ เจ้าชายน้อย
จากเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับ น้องเบญ เด็กหญิงวัย 15 ปี ที่ต้องออกไปเก็บขยะขายช่วยครอบครัว และยังต้องดูแลพ่อผู้พิการ จนมีคนใจบุญมากมายหยิบยื่นความช่วยเหลือ แต่ต่อมากลับมีเพจดังแฉเรื่องที่ทางครอบครัวเคยได้รับความช่วยเหลือมาหลายครั้งแล้วนั้น หลังเคยออกรายการทีวี และยังมีคนเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการเรียนแล้วด้วย
ล่าสุด (15 เมษายน 2569) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก เมศ เจ้าชายน้อย ซึ่งเป็นคนที่โพสต์ขอความช่วยเหลือให้น้องเบญ ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ในส่วนค่าเทอม ที่ทางโรงเรียนได้ลงรูปมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ ม.1-ม.6 จำนวน 25,000 บาทนั้น จากที่ตนได้พูดคุยกับ ผอ.โรงเรียน ทาง ผอ. แจ้งว่าทุนนี้มีจำนวน 50,000 บาท จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ซึ่งจะหักไว้เป็นค่าเทอมของโรงเรียน ไม่ได้ให้เทอมละ 25,000 บาท ซึ่งส่วนตัวเขาก็ไม่รู้ว่าเหตุใด ทางโรงเรียนถึงเขียน ม.1 - ม.6
ส่วนเรื่องของที่ได้จากรายการดัง ทั้งรถเข็นพ่วงข้าง ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องอบขนมปัง ซึ่งมีกระแสข่าวไปว่าคุณแม่กับน้องนำของไปขายแล้ว ยืนยันว่าตอนที่ตนลงพื้นที่ช่วยเหลือ สิ่งของที่แจ้งมายังอยู่ครบ หน่วยงานที่ลงพื้นที่ก็ยังเห็นว่ามีของอยู่
เรื่องเงินบริจาค 1.1 ล้านบาท มีทางหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล แจ้งว่าจะให้น้องเปิดบัญชีออมสิน 1 ล้านบาท และจะสลักหลังว่า จะเบิกถอนได้ต่อเมื่อน้องอายุ 19 ปีเท่านั้น (เพราะช่วงเวลานั้นน้องต้องใช้เงินเรียนต่อมหาลัย) ส่วนอีก 1 แสนบาทที่เหลือ ทางหน่วยงานที่ดูแลกำกับเรื่องนี้จะเข้ามาช่วยดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือเรื่องค่าใช้ค่า 3 ชีวิตต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เมศ เจ้าชายน้อย-
ต่อมา เมศ เจ้าชายน้อย- อัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาค โดยเผยว่าหลังจากที่มีการปิดรับบริจาคไป ตอนมีเงินเข้ามาในบัญชีน้องเบญ ประมาณ 1.1 ล้านกว่าบาท ก็ยังคงมีพลเมืองดีโอนเงินเข้ามาให้น้องอย่างต่อเนื่อง จนยอดเงิน ณ วันที่ 15 เมษายน มีผู้บริจาคให้ร่วม 3.1 ล้านบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เมศ เจ้าชายน้อย-
อย่างไรก็ตาม น้องเบญและครอบครัว มีความประสงค์ที่จะเก็บเงินเอาไว้เป็นทุนการศึกษาและดูแลคุณพ่อ คุณแม่ต่อไปในอนาคต เพียง 1.3 ล้านบาท ส่วนเงินที่เหลือนั้น ทางครอบครัวมีความประสงค์จะบริจาคต่อให้แก่ผู้อื่น โดยแบ่งเป็น
1. มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยพี่ไทด์ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจะเดินทางมาเป็นตัวแทนมารับด้วยตัวเอง
2. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง น้องเบญ คุณพ่อ คุณแม่ จะเดินทางไปมูลนิธิปอเต๊กตึ๋ง ในวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน โดยทางมูลนิธิจะนำรถของมูลมิธิมารับ-ส่ง
3. บริจาคเงินแก่ นายปรเมศร์ มีสมภพ เพื่อไปซื้อสิ่งของแพมเพิส ข้าวสาร รถเข็นคนพิการ และ นำเงินไปช่วยเหลือคนป่วย ผู้ยากไร้ ตามที่ต่าง ๆ
4. มอบให้กับทางโรงเรียนแห่งหนึ่ง เพื่อเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนต่อไป
โดยจะส่งมอบเงินจำนวน 1,810,932 บาททั้งหมด ในวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน และมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งทั้งหมดเป็นความประสงค์จาก น้องเบญ คุณพ่อ คุณแม่ ที่อยากจะส่งต่อความช่วยเหลือผู้คนและเด็ก ๆ ที่ลำบากต่อไป และทางครอบครัวก็อยากขอขอบคุณที่ทุกคนให้ความเป็นห่วง เอ็นดูน้อง ให้ความช่วยเหลือน้องมาโดยตลอด