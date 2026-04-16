สาวลดน้ำหนัก 7.5 กก. ใน 2 เดือน แชร์ทริกง่าย ๆ ขอเวลาแค่ 1 นาทีก่อนนอน


          สาวญี่ปุ่นลดน้ำหนัก 7.5 กก. ใน 2 เดือน แชร์ทริกง่าย ๆ ทำได้ทุกวัน ใช้เวลาก่อนนอนไม่ถึง 1 นาที คู่กับคุมอาหาร เริ่มได้เลยวันนี้ ช่วยกระชับหน้าท้อง

วิธีลดหน้าท้อง
ภาพจาก Instagram honkidasumaru

          เชื่อว่าใครหลาย ๆ คน คงกำลังมองหาวิธีการลดกระชับหุ่น ที่เห็นผลชัดในเวลาอันรวดเร็วอยู่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังช่วงวันหยุดที่เผลอปล่อยตัวปล่อยใจไปกับของกินอร่อย ๆ หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ ขณะที่ไม่นานมานี้ บนโลกออนไลน์ได้มีการเผยเคล็ดลับจากอินฟลูเอนเซอร์สาวญี่ปุ่น ที่สามารถลดน้ำหนักได้ 7.5 กิโลกรัม ภายใน 2 เดือน โดยอาศัยการคุมอาหารและการออกกำลังกายง่าย ๆ

          จากรายงานของเว็บไซต์ Hk01 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 มารุ อินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนสของญี่ปุ่น เผยว่า แค่ใช้เวลาออกกำลังกายไม่ถึง 1 นาทีก่อนนอนทุกวัน ก็สามารถลดหน้าท้องได้ แม้ว่าจะดูเป็นเวลาสั้น ๆ แต่ก็มีความสำคัญมาก ถ้าอยากกระชับหน้าท้องและมีไลน์ท้องที่สวยงาม ให้เริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้ 

          โดยในช่วงเริ่มต้นลดน้ำหนัก 2 เดือนแรก เธอใช้วิธีออกกำลังกายเล็ก ๆ นอย ๆ แบบนี้ทุกวัน ควบคู่กับการกินอาหารเพื่อสุขภาพ ก็สามารถลดน้ำหนักได้ 7.5 กิโลกรัมอย่างง่ายดาย รวดเร็ว ไม่ทรมาน แถมยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ แค่นอนบนเตียงก็ทำได้ 

1. ยกขา + เกร็งหน้าท้อง 10 วินาที 

          นอนราบบนเสื่อโยคะหรือเตียง มือประสานไว้ที่ท้ายทอย งอเข่า แล้วค่อย ๆ ม้วนลำตัวขึ้น ยกขาให้เข่าตั้งฉากกับพื้น จินตนาการเหมือนจะใช้ศอกแตะเข่า และเกร็งหน้าท้องไว้ 
          ท่านี้จะเน้นที่กล้ามเนื้อท้อง ช่วยกระชับหน้าท้อง แม้จะทำแค่ 10 วินาที แต่หากทำสะสมไปทุกวันจะรู้สึกได้ว่าช่วยแกนกลางหน้าท้องแข็งแรงขึ้น เป็นท่าวอร์มอัปก่อนนอนที่ต้องทำ 

2. แตะข้อเท้าเพื่อกระชับแกนกลาง 10 วินาที

          นอนราบ ชันเข่าขึ้นให้เท้าแตะพื้น จากนั้นใช้มื 2 ข้างเอื้อมแตกข้อเท้า ซ้าย-ขวา สลับกัน โดยเกร็งท้องตลอดเวลา ท่านี้จะสบายกว่าท่าแรก แต่จะช่วยเน้นช่วงข้างลำตัวทำให้เอวดูมีมิติขึ้น ทำทุกวัน 10 วินาทีก่อนนอน รู้สึกได้ว่าแกนกลางทำงาน ไม่กดดันกระดูกสันหลังส่วนเอว ทำนาน ๆ เส้นเอวจะชัดขึ้นเอง หน้าท้องก็ค่อย ๆ แบนราบ

3. ยกสะโพก + ยกขา 10 วินาที

          นอนราบ มือรองไว้ใต้ก้นเพื่อพยุงเอว เหยียดขาตรงและยกขาทั้ง 2 ข้างขึ้นมาตั้งฉาก 90 องศาโดยไม่งอเข่า จากนั้นค่อย ๆ หย่อนลง ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เป็นเวลา 10 วินาที ท่านี้ไม่ได้ฝึกแค่แกนกลางท้องด้านล่าง ยังช่วยแกะสลักเส้นก้นและต้นขาด้วย เมื่อทำไปนาน ๆ เอวจะกระชับขึ้น มีส่วนโค้งสวยงามขึ้น

4. ปั่นจักรยานในอากาศ 10 วินาที

          นอนราบ ยกขาขึ้น มือประสานไว้ที่ท้ายทอย เลียนแบบการปั่นจักรยาน ข้อศอก 2 ข้างผลัดกันแตะเข่า เกร็งท้องไว้ตลอดเวลา นี่คือท่าเผาผลาญไขมันท้องแบบรอบด้าน ท้องบน ท้องล่าง และท้องด้านข้าง ฝึกได้ครบในทีเดียว ทำทุกวัน 10 วินาทีก่อนนอน ไม่เพียงแค่กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ยังค่อย ๆ เผาผลาญแคลอรีส่วนเกินบริเวณหน้าท้องด้วย ทำนาน ๆ หน้าท้องแบนราบ เส้นเอวจะชัด มีมิติมากขึ้น !

          ทั้งนี้ สามารถชมคลิปการสาธิตวิธีออกกำลังกายก่อนนอนของ มารุ ได้ที่นี่ คลิก


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อัปเดตล่าสุด 16 เมษายน 2569 เวลา 12:12:18
