หนุ่มสุดช้ำ โดนต่อยตาแตกวันสงกรานต์ ส่อพลาดฝันเป็นสจวร์ด ด้านมือชกอ้างอีกมุม

หนุ่มโดนชกหน้าตอนเที่ยวสงกรานต์ พ้อถูกพรากอนาคตสัมภาษณ์สจวร์ด ลั่นเอาผิดถึงที่สุด ด้านมือต่อยอ้างหนังคนละม้วน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nhun Pawit
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nhun Pawit
คุณไม่ได้พรากร่างกายที่สมบูรณ์ครบสามสิบสองของเราไป แต่คุณยังพรากโอกาสในหน้าที่การงานของเราไปด้วย พ่อ แม่ และพี่สาวเจ็บปวดใจมากกับเรื่องนี้ เราเองก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเมาหรือไม่ก็ตาม เมามันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้ อะไรที่ทำให้คุณเป็นคนใจร้ายได้ขนาดนี้ คุณทำแล้วคุณหนี หนีทำไม ยืดอกออกมารับผิดชอบสิ่งที่คุณได้พรากไปจากเราด้วย ในเมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำแล้ว เราก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nhun Pawit
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุ และเชิญตัวทั้งสองฝ่ายเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nhun Pawit
จากเหตุทำร้ายร่างกายชวนตกใจรับเทศกาลสงกรานต์ กรณีวันที่ 14 เมษายน 2569 หนุ่มรายหนึ่งออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์ถูกทำร้ายโดยไม่มีสาเหตุ ขณะไปเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จนได้รับบาดเจ็บบริเวณเบ้าตา ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์งานในฝัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nhun Pawit
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า "คนเรามันทำกันได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ ทั้งที่ไม่รู้จักกัน อยากรู้ว่าโตมายังไง พ่อแม่ได้สั่งสอนไหม เมาจนขาดสติมันก็จะเป็นแบบนี้ ไปทำอะไรให้ บอกกันดี ๆ ไม่ได้จริง ๆ เหรอ การที่คนเราสามารถทำร้ายคนอื่นได้ง่ายดายแบบนี้มันไม่ปกติแล้ว อายุก็ไม่ใช่น้อย ๆ กันด้วย หน้านี้ ร่างกาย เป็นสิ่งที่หนุนจะใช้ในการทำตามความฝัน หนุนเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นแอร์สจวร์ดมาก ๆ และพยายามอย่างหนักมาตลอด เราต้องไปสัมภาษณ์งานวันที่ 22 นี้ มันหายไม่ทันแน่นอน มันแปลว่าเราไปทำตามความฝันไม่ได้แล้วใช่ไหม
คุณไม่ได้พรากร่างกายที่สมบูรณ์ครบสามสิบสองของเราไป แต่คุณยังพรากโอกาสในหน้าที่การงานของเราไปด้วย พ่อ แม่ และพี่สาวเจ็บปวดใจมากกับเรื่องนี้ เราเองก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเมาหรือไม่ก็ตาม เมามันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้ อะไรที่ทำให้คุณเป็นคนใจร้ายได้ขนาดนี้ คุณทำแล้วคุณหนี หนีทำไม ยืดอกออกมารับผิดชอบสิ่งที่คุณได้พรากไปจากเราด้วย ในเมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำแล้ว เราก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nhun Pawit
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว จากการสืบสวนพบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้เสียหายพยายามปีนข้ามรั้วเข้าไปภายในร้าน Coco ก่อนที่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นพนักงานของร้านดังกล่าว คือ นายภูธเนศ เดชบำรุง อายุ 27 ปี จะเข้ามาห้ามปราม และเกิดการโต้เถียงกันขึ้น จากนั้นผู้ต้องหาได้ลงมือชกต่อยผู้เสียหายบริเวณใบหน้าจำนวน 2-3 ครั้ง ก่อนหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุ และเชิญตัวทั้งสองฝ่ายเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ข่าวมุมเหนือ Cm Thainews