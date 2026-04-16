เกิดเหตุสะเทือนใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเด็กสาววัย 15 ปี เข้าแจ้งความว่าถูกกลุ่มชายฉุดทำร้ายและล่วงละเมิดทางเพศในพื้นที่ห้องน้ำถนนข้าวสาร ล่าสุดมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุรับสารภาพแล้ว
ภาพจาก Tinnakorn jorruang / Shutterstock.com
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด
วันนี้ (16 เมษายน 2569) เพจ Survive - สายไหมต้องรอด ได้เผยแพร่เหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจต่อสังคมว่า เหตุเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กสาวอายุ 15 ปี ออกไปเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนจะถูกกลุ่มชายฉุดตัวไปยังห้องน้ำสาธารณะ และก่อเหตุบีบคอ รวมถึงบังคับข่มขืน
ต่อมา เพจรายงานว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ให้การรับสารภาพแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย
คดีดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความกังวลต่อความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย และต้องติดตามความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด