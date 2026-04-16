HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

งามหน้า ! แก๊งทหารรับสารภาพล่วงละเมิดเด็กสาว 15 ในห้องน้ำสาธารณะ ถ.ข้าวสาร

          เกิดเหตุสะเทือนใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเด็กสาววัย 15 ปี เข้าแจ้งความว่าถูกกลุ่มชายฉุดทำร้ายและล่วงละเมิดทางเพศในพื้นที่ห้องน้ำถนนข้าวสาร ล่าสุดมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุรับสารภาพแล้ว

ภาพจาก Tinnakorn jorruang / Shutterstock.com 

          วันนี้ (16 เมษายน 2569) เพจ Survive - สายไหมต้องรอด ได้เผยแพร่เหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจต่อสังคมว่า เหตุเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กสาวอายุ 15 ปี ออกไปเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนจะถูกกลุ่มชายฉุดตัวไปยังห้องน้ำสาธารณะ และก่อเหตุบีบคอ รวมถึงบังคับข่มขืน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด

          ต่อมา เพจรายงานว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ให้การรับสารภาพแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด

          คดีดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความกังวลต่อความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย และต้องติดตามความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด




งามหน้า ! แก๊งทหารรับสารภาพล่วงละเมิดเด็กสาว 15 ในห้องน้ำสาธารณะ ถ.ข้าวสาร โพสต์เมื่อ 16 เมษายน 2569 เวลา 14:43:20
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย