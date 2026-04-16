ต่างชาติมาร้านซักรีดที่ไทย ถึงกับพูดไม่ออก ความน่ารักเรื่องนี้ ไม่ได้เจอง่าย ๆ ที่อื่น

ฝรั่งถึงกับพูดไม่ออก หลังใช้บริการซักรีดในไทย ยิ่งกว่างานเนี้ยบ คือความซื่อสัตย์ เรื่องปกติของคนไทย ที่บอกเลยว่าไม่ได้เจอง่าย ๆ ที่อื่น
เป็นอีกครั้งที่ชาวต่างชาติออกมาบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ กับประสบการณ์ที่พบเจอขณะอยู่ในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 ผู้ใช้อินสตาแกรม atsrasta ออกมาเล่าเรื่องหลังจากที่เขาได้ใช้บริการร้านซักรีดในประเทศไทย แต่กลับพบกับความประทับใจที่ไม่ได้มีเฉพาะงานบริการ แต่ยังรวมถึงความมีน้ำใจและความซื่อสัตย์ของทางร้านด้วย
"ไม่อยากจะเชื่อเลยคนไทย เอาจริง ๆ นะ พวกเขาทำให้ผมพูดอะไรไม่ออก เมื่อตอนเช้าผมไปร้านซักรีด เพื่อจะรับเสื้อผ้าสะอาด ๆ ของผม พวกเขาแพ็กเสื้อผ้าทุกอย่างให้เนี๊ยบราวกับเป็นของใหม่ แม้แต่ กกน. บ็อกเซอร์ ของผม
แต่ที่ทำให้ผมพูดไม่ออกจริง ๆ ก็คือ เธอ (คนที่ร้าน) มาหาผมแล้วบอกว่ามีเงินอยู่ 500 บาท กับเงินอีกเล็กน้อยในกระเป๋าของผม ผมยังไม่ได้นับดูว่ามีอยู่เท่าไหร่ แต่ก็ดูเหมือนจะมีอยู่ 500-600 จริง ๆ ซึ่งเธอก็คืนเงินให้ผมอย่างซื่อสัตย์
เราจะได้เห็นความใจกว้างและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบนี้จากไหนได้อีก สำหรับพวกเขานี่เท่ากับค่าแรงทั้งวันเลย แต่พวกเขาก็ไม่ได้เก็บไว้เอง และเลือกจะแสดงออกซึ่งจิตใจที่ดี นี่แหละคือเหตุผลที่ประเทศไทยชนะใจผม"
ทั้งนี้ ก็มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาคอมเมนต์ทั้งไทยและต่างชาติ โดยมีชาวไทยคนหนึ่งบอกว่า "ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติจนคุณพูดถึงมันเนี่ยแหละ"
ซึ่งทางเจ้าของคลิปก็ได้ตอบกลับว่า "มันอาจจะเป็นเรื่องปกติในไทย แต่สำหรับสถานที่มากมายที่ผมเคยเดินทางไป ไม่ได้มีคนที่ซื่อสัตย์หรือจริงใจแบบนี้ การได้แชร์เรื่องเล็ก ๆ เกี่ยวกับประเทศของพวกคุณ ทำให้ผมรู้สึกได้รับการต้อนรับและขอบคุณ ขอบคุณนะครับ"
ขณะที่คอมเมนต์อื่น ๆ เช่น
- คนไทยน่าทึ่งจริง ๆ
- นี่คือเหตุผลที่ฉันอยู่ที่นี่ เมืองไทยเป็นบ้านของฉันไปแล้ว ฉันอยู่ที่นี่มา 14 ปีแล้วล่ะ ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย
- คนไทยใจดีที่สุดและสนุกสนานที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบ
- ฉันก็คิดถึงประเทศไทย และสักวันก็อยากไปอยู่ที่นั่น
- ผมเคยทำมือถือหายในผับ มีคนไทยตามหาอินสตาแกรมของผมจนเจอ โดยดูจากโลโก้บริษัทของผมบนหน้าจอล็อกสกรีน และก็ส่งคืนมาให้ผม เป็นผู้คนที่น่ารักอย่างไม่น่าเชื่อ