HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ต่างชาติมาร้านซักรีดที่ไทย ถึงกับพูดไม่ออก ความน่ารักเรื่องนี้ ไม่ได้เจอง่าย ๆ ที่อื่น

          ฝรั่งถึงกับพูดไม่ออก หลังใช้บริการซักรีดในไทย ยิ่งกว่างานเนี้ยบ คือความซื่อสัตย์ เรื่องปกติของคนไทย ที่บอกเลยว่าไม่ได้เจอง่าย ๆ ที่อื่น

ฝรั่งประทับใจคนไทย
ภาพจาก Instagram atsrasta

          เป็นอีกครั้งที่ชาวต่างชาติออกมาบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ กับประสบการณ์ที่พบเจอขณะอยู่ในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 ผู้ใช้อินสตาแกรม atsrasta ออกมาเล่าเรื่องหลังจากที่เขาได้ใช้บริการร้านซักรีดในประเทศไทย แต่กลับพบกับความประทับใจที่ไม่ได้มีเฉพาะงานบริการ แต่ยังรวมถึงความมีน้ำใจและความซื่อสัตย์ของทางร้านด้วย

          โดยในคลิปที่เขาโพสต์พร้อมข้อความ "ยิ่งผมอยู่ที่ไทย ผมก็ยิ่งอยากย้ายมาอยู่ที่นี่" ชายต่างชาติคนนี้กล่าวว่า...

          "ไม่อยากจะเชื่อเลยคนไทย เอาจริง ๆ นะ พวกเขาทำให้ผมพูดอะไรไม่ออก เมื่อตอนเช้าผมไปร้านซักรีด เพื่อจะรับเสื้อผ้าสะอาด ๆ ของผม พวกเขาแพ็กเสื้อผ้าทุกอย่างให้เนี๊ยบราวกับเป็นของใหม่ แม้แต่ กกน. บ็อกเซอร์ ของผม 

          แต่ที่ทำให้ผมพูดไม่ออกจริง ๆ ก็คือ เธอ (คนที่ร้าน) มาหาผมแล้วบอกว่ามีเงินอยู่ 500 บาท กับเงินอีกเล็กน้อยในกระเป๋าของผม ผมยังไม่ได้นับดูว่ามีอยู่เท่าไหร่ แต่ก็ดูเหมือนจะมีอยู่ 500-600 จริง ๆ ซึ่งเธอก็คืนเงินให้ผมอย่างซื่อสัตย์

          เราจะได้เห็นความใจกว้างและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบนี้จากไหนได้อีก สำหรับพวกเขานี่เท่ากับค่าแรงทั้งวันเลย แต่พวกเขาก็ไม่ได้เก็บไว้เอง และเลือกจะแสดงออกซึ่งจิตใจที่ดี นี่แหละคือเหตุผลที่ประเทศไทยชนะใจผม"

          ทั้งนี้ ก็มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาคอมเมนต์ทั้งไทยและต่างชาติ โดยมีชาวไทยคนหนึ่งบอกว่า "ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติจนคุณพูดถึงมันเนี่ยแหละ"

          ซึ่งทางเจ้าของคลิปก็ได้ตอบกลับว่า "มันอาจจะเป็นเรื่องปกติในไทย แต่สำหรับสถานที่มากมายที่ผมเคยเดินทางไป ไม่ได้มีคนที่ซื่อสัตย์หรือจริงใจแบบนี้ การได้แชร์เรื่องเล็ก ๆ เกี่ยวกับประเทศของพวกคุณ ทำให้ผมรู้สึกได้รับการต้อนรับและขอบคุณ ขอบคุณนะครับ"

          ขณะที่คอมเมนต์อื่น ๆ เช่น 

          - คนไทยน่าทึ่งจริง ๆ

          - นี่คือเหตุผลที่ฉันอยู่ที่นี่ เมืองไทยเป็นบ้านของฉันไปแล้ว ฉันอยู่ที่นี่มา 14 ปีแล้วล่ะ ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย

          - คนไทยใจดีที่สุดและสนุกสนานที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบ

          - ฉันก็คิดถึงประเทศไทย และสักวันก็อยากไปอยู่ที่นั่น

          - ผมเคยทำมือถือหายในผับ มีคนไทยตามหาอินสตาแกรมของผมจนเจอ โดยดูจากโลโก้บริษัทของผมบนหน้าจอล็อกสกรีน และก็ส่งคืนมาให้ผม เป็นผู้คนที่น่ารักอย่างไม่น่าเชื่อ




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย