HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แฉอินฟลูฯ สาว ใช้งานแต่งหากิน ทักขอของฟรี แถมแนบเรตค่าโปรโมต ทำวงการแห่ขุดยับ

          แฉอินฟลูฯ สายกิน ตระเวนทักขอสปอนเซอร์งานแต่งฟรี แถมส่งเรตการ์ดเรียกเก็บเงินค่าโพสต์รูป ทำผู้ประกอบการสุดทน แห่ขุดวีรกรรมไม่ยั้ง

          วันที่ 15 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Weirdkaya รายงานว่า อินฟลูเอนเซอร์สายอาหารซึ่งมีผู้ติดตามหลักหมื่น กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนัก หลังโดนแฉว่าได้ติดต่อไปยังผู้ประกอบการด้านงานแต่งหลายราย โดยต่อรองขอรับบริการฟรี พร้อมทั้งยังเสนอเรตราคาสำหรับการโปรโมตในงานแต่งของพวกเขาที่กำลังจะจัดขึ้น 

          รายงานเปิดเผยว่า หญิงสาวจากฮ่องกง ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายอาหาร มีผู้ติดตามรวมราว 70,000-75,000 คน บน Instagram, Threads และ RedNote ถูกผู้ให้บริการด้านงานแต่ง ทั้งช่างภาพ ร้านชุดเจ้าสาว และช่างแต่งหน้า ออกมาแฉว่า เธอติดต่อมาขอรับการสนับสนุนบริการและสินค้าแบบฟรี ๆ นอกจากนี้เธอยังแนบ เรตราคา สำหรับโพสต์โปรโมตผ่านโซเชียลของเธออย่างละเอียดไปด้วย

          อินฟลูเอนเซอร์รายนี้ระบุถึงค่าบริการสำหรับการโปรโมตผ่านโซเชียลมีเดียอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นโพสต์บนฟีดหรือ Instagram Stories ซึ่งทำให้งานแต่งถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโอกาสหารายได้ก้อนใหญ่ จนหลายคนในแวดวงธุรกิจงานแต่งพากันวิจารณ์ถึงเคสนี้ เพราะถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก

          ภายหลังถูกแฉจากหลายส่วนในแวดวงเรื่องงานแต่ง อินฟลูเอนเซอร์สาวก็ยังเจอมหกรรมขุดจากผู้คนในวงการร้านอาหารด้วยเช่นกัน บางรายแฉว่าเธอเข้ามากินที่ร้านโดยสั่งเมนูราคาแพง แต่พอกินเสร็จแล้วกลับต่อรองที่จะขอไม่จ่ายเงิน นอกจากนี้หลายคนยังมองว่าสิ่งที่เธอรีวิวอาหารนั้นดูไม่เป็นมืออาชีพ ค่อนข้างตื้นเขิน จนชวนคิดได้เช่นกันว่า จุดประสงค์ในการรีวิวพวกนี้เพียงแค่อยากจะขอกินฟรีเท่านั้นใช่หรือไม่

          ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไป ความเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงลบ โดยชาวเน็ตหลายคนมองว่าเธอประเมินคุณค่าชื่อเสียงของตัวเองสูงเกินจริงไปมาก นอกจากนี้ยังขาดความเคารพหรือเข้าใจมุมคนทำธุรกิจ และที่สำคัญคือเธอนั้นไม่ควรนำ งานแต่งงาน วันที่ควรจะมีความหมายที่สุดของคู่รัก มาใช้เป็นโอกาสสำหรับการหารายได้เช่นนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก feminine, weirdkaya 
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย