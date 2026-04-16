แฉอินฟลูฯ สาว ใช้งานแต่งหากิน ทักขอของฟรี แถมแนบเรตค่าโปรโมต ทำวงการแห่ขุดยับ

แฉอินฟลูฯ สายกิน ตระเวนทักขอสปอนเซอร์งานแต่งฟรี แถมส่งเรตการ์ดเรียกเก็บเงินค่าโพสต์รูป ทำผู้ประกอบการสุดทน แห่ขุดวีรกรรมไม่ยั้ง
ภาพจาก feminine
วันที่ 15 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Weirdkaya รายงานว่า อินฟลูเอนเซอร์สายอาหารซึ่งมีผู้ติดตามหลักหมื่น กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนัก หลังโดนแฉว่าได้ติดต่อไปยังผู้ประกอบการด้านงานแต่งหลายราย โดยต่อรองขอรับบริการฟรี พร้อมทั้งยังเสนอเรตราคาสำหรับการโปรโมตในงานแต่งของพวกเขาที่กำลังจะจัดขึ้น
รายงานเปิดเผยว่า หญิงสาวจากฮ่องกง ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายอาหาร มีผู้ติดตามรวมราว 70,000-75,000 คน บน Instagram, Threads และ RedNote ถูกผู้ให้บริการด้านงานแต่ง ทั้งช่างภาพ ร้านชุดเจ้าสาว และช่างแต่งหน้า ออกมาแฉว่า เธอติดต่อมาขอรับการสนับสนุนบริการและสินค้าแบบฟรี ๆ นอกจากนี้เธอยังแนบ เรตราคา สำหรับโพสต์โปรโมตผ่านโซเชียลของเธออย่างละเอียดไปด้วย
อินฟลูเอนเซอร์รายนี้ระบุถึงค่าบริการสำหรับการโปรโมตผ่านโซเชียลมีเดียอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นโพสต์บนฟีดหรือ Instagram Stories ซึ่งทำให้งานแต่งถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโอกาสหารายได้ก้อนใหญ่ จนหลายคนในแวดวงธุรกิจงานแต่งพากันวิจารณ์ถึงเคสนี้ เพราะถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก
ภายหลังถูกแฉจากหลายส่วนในแวดวงเรื่องงานแต่ง อินฟลูเอนเซอร์สาวก็ยังเจอมหกรรมขุดจากผู้คนในวงการร้านอาหารด้วยเช่นกัน บางรายแฉว่าเธอเข้ามากินที่ร้านโดยสั่งเมนูราคาแพง แต่พอกินเสร็จแล้วกลับต่อรองที่จะขอไม่จ่ายเงิน นอกจากนี้หลายคนยังมองว่าสิ่งที่เธอรีวิวอาหารนั้นดูไม่เป็นมืออาชีพ ค่อนข้างตื้นเขิน จนชวนคิดได้เช่นกันว่า จุดประสงค์ในการรีวิวพวกนี้เพียงแค่อยากจะขอกินฟรีเท่านั้นใช่หรือไม่
ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไป ความเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงลบ โดยชาวเน็ตหลายคนมองว่าเธอประเมินคุณค่าชื่อเสียงของตัวเองสูงเกินจริงไปมาก นอกจากนี้ยังขาดความเคารพหรือเข้าใจมุมคนทำธุรกิจ และที่สำคัญคือเธอนั้นไม่ควรนำ งานแต่งงาน วันที่ควรจะมีความหมายที่สุดของคู่รัก มาใช้เป็นโอกาสสำหรับการหารายได้เช่นนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก feminine, weirdkaya