ไรเดอร์แชร์ทริกเพิ่มรายได้ แค่ถ่ายรูปแบบเท้าโผล่ ลูกค้าเพิ่มทิปให้ มีคนทำแล้วได้ผล

ไรเดอร์แชร์ทริก สิ่งเล็ก ๆ เพิ่มรายได้ ลูกค้าเพิ่มทิปให้ แค่ถ่ายรูปแบบเท้าโผล่ คนทำตามแล้วได้ผล เหตุผลส่อนัยขนลุก ก่อนเจ้าตัวเฉลยเพศชัด ๆ
วันที่ 12 เมษายน 2569 เว็บไซต์ news.com.au รายงานว่า ไรเดอร์รายหนึ่งกลายเป็นไวรัลหลังออกมาเผยวิธีที่ทำให้ตัวเองได้ทิปเพิ่มเป็นพิเศษจากกลุ่มลูกค้า ทำได้ง่าย ๆ แค่ถ่ายภาพยืนยันว่านำอาหารมาส่งแล้ว โดยให้เท้าของตัวเองติดเฟรมไปด้วย
กลยุทธ์แปลกใหม่นี้ถูกนำมาเปิดเผยโดย เจด ฟีนิกซ์ ผ่านทาง Threads โดยบอกว่าวิธีการนี้ทำให้ลูกค้าหลายรายเพิ่มทิปให้หลังจากรับอาหารไปแล้ว จากเดิมที่ตนแค่มารับงาน Uber Eats ช่วงเช้ามืดเพื่อหารายได้เสริม แต่การใช้เท้าเข้าช่วยแบบนี้ให้ผลที่ดีเกินคาด
จากโพสต์ของ เจด เผยให้เห็นภาพต่าง ๆ ที่ส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อยืนยันว่าอาหารมาถึงแล้ว โดยทุกรูปจะมีภาพถุงอาหารวางอยู่บริเวณหน้าประตู พร้อมกับเท้าของเจด ที่สวมรองเท้าแตะ นิ้วเท้าทาเล็บสีขาว โผล่ให้เห็นอยู่บริเวณด้านล่างของภาพ
เจด เผยว่า นับตั้งแต่ถ่ายเท้าติดในเฟรมภาพอาหารที่มาส่งหน้าประตู ก็สังเกตเห็นว่าได้ทิปเพิ่มขึ้นมาก ๆ หลายคนมาให้ทิปเพิ่มหลังรับของ
เพียงไม่นานโพสต์นี้ก็กลายเป็นไวรัล ที่มีคนกดถูกใจกว่า 70,000 ครั้ง และแชร์ต่อไปหลายพันครั้ง ชาวเน็ตบางคนยังบอกว่าจะลองนำไปใช้ดูว่าจะได้ผลจริงไหม
ปรากฏว่าเพียงไม่นานก็มีไรเดอร์หลายคนเข้ามาเผยว่า กลยุทธ์ทองคำนี้ใช้ได้ผลจริง ๆ โดยมีคนหนึ่งเผยภาพรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 3,100 บาท) ในจำนวนนี้เป็นทิปก้อนโตถึง 76 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 2,400 บาท) จากเดิมที่คาดว่าน่าจะได้สัก 42 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 1,300 บาท) เท่านั้น
ในขณะที่หลาย ๆ คนเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องการใช้เท้าหาทิป บางคนยอมรับว่าไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดกลยุทธ์นี้ถึงได้ผลดีนัก
ยังมีบางส่วนที่คิดว่าลูกค้าเพิ่มทิปให้ เพราะการมีเท้าโผล่มาในรูปทำให้รู้ว่าเป็นภาพที่มีไรเดอร์มาส่งอาหารให้จริง ๆ แต่หลังจากที่คนเหล่านี้ไล่อ่านคอมเมนต์เพิ่มเติม ก็รู้ว่าเหตุผลจริง ๆ ไม่ได้ไร้เดียงสาแบบนั้น โดยมีบางคอมเมนต์ยุให้ไรเดอร์เจ้าของรูปเท้าไปเปิด OnlyFans ด้วย และยังมีอีกหลายข้อความน่าขนลุก
อย่างไรก็ตาม หลังจากเป็นไวรัล เจดก็เข้ามาขอบคุณผู้ติดตาม โดยบอกว่า "ฉันรู้ว่าเท้าฉันสวย แต่ไม่รู้ว่าจะสวยขนาดนี้"
นอกจากนี้ เจด ยอมรับว่า ได้เห็นบางคอมเมนต์ที่เข้ามาวิจารณ์ตนเองเช่นกันว่าเท้าใหญ่ หรือดูเหมือนเท้าผู้ชาย รวมถึงเห็นว่ามีสื่อมากมายที่ติดต่อมา จึงอยากจะออกมาแนะนำตัวเองอีกครั้งพร้อมเปิดหน้าจริง ว่าตนก็คือไรเดอร์สาวเจ้าของเท้ารายนั้น พร้อมระบุชัด ๆ ว่าตนเป็นสาวข้ามเพศ
ขอบคุณข้อมูลจาก news.com.au