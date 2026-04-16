ไวรัล เด็กแปลงโฉมขั้นสุด คอสเพลย์ ฟรีซเซอร์ หน้ากล้องสุดเท่ แต่เบื้องหลังพีคกว่า

          ไวรัลเด็กคอสเพลย์ ฟรีซเซอร์ ลงทุนขั้นสุด ทาทั้งตัวจนเนียนกริบ แต่เบื้องหลังกลับพีคกว่า สีติดแน่นจนล้างไม่ออก  

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Boss Ian

          วันที่ 15 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Wild Heart รายงานว่า ในโลกออนไลน์กำลังมีไวรัลกับคลิปของเด็กชายที่คอสเพลย์เป็น ฟรีซเซอร์ ตัวละครดังจากการ์ตูนเรื่อง ดราก้อนบอล แต่เบื้องหลังความเป๊ะจนโดนใจชาวเน็ตกลับมีเรื่องราวชวนน่าเอ็นดูไม่น้อย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Boss Ian

          ไวรัลนี้มาจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจากภาพและคลิปที่เปิดเผยออกมาจะเห็นว่า เด็กชายทำการแปลงโฉมเป็น ฟรีซเซอร์ วายร้ายในตำนานจาก ดราก้อนบอล แต่ที่พีคคือเจ้าตัวไม่ได้แต่งชุดเพื่อเลียนแบบตัวละคร แต่เกิดจากการลงทุนทาสีล้วน ๆ ไปทั่วทั้งร่างกายเพื่อความสมจริง 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Boss Mack vlog

          อย่างไรก็ดี เบื้องหลังกว่าจะแปลงโฉมเป็น ฟรีซเซอร์ เต็มไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการต้องทาสีทั้งตัวในสภาพอากาศร้อน ทำให้เกิดการแตกร้าว คนที่บ้านต้องช่วยกันทาซ้ำ ๆ ให้ติดเนียน แถมบางครั้งเจ้าตัวยังต้องคอยทาสีของตัวเองอยู่ตลอด

คอสเพลย์ ฟรีซเซอร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Boss Mack vlog

          นอกจากนี้ สิ่งที่ชวนพีคนอกเหนือจากการแปลงโฉมอันเป็นไวรัล คือช่วงที่เจ้าตัวเสร็จจากการโชว์ตัวถ่ายคอนเทนต์คอสเพลย์ และกลับบ้านไปเตรียมอาบน้ำ แต่ก็กลายเป็นงานหยาบ เพราะสีที่ทานั้นติดแน่นจนล้างแทบไม่ออก จึงต้องใช้ความอดทนอย่างมาก ทำเอาหลายคนทั้งขำทั้งเอ็นดูในความใจสู้ของเด็กชายไม่น้อยจริง ๆ



ขอบคุณข้อมูลจาก Wild Heart 




