HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

140 ชีวิตระทึกกลางอากาศ คนไทยเล่านาทีเครื่องยนต์ขัดข้อง ซ้ำต้องบินวนกว่า 1 ชม.


          คนไทยเล่าเหตุการณ์ 140 ชีวิตระทึกกลางอากาศ หลังเครื่องยนต์ขัดข้องต้องบินวนกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนลงจอดฉุกเฉิน
 

เที่ยวบินระทึก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาธร ตรงสิทธิวิทู

          วันที่ 14 เมษายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ธนาธร ตรงสิทธิวิทู เล่าเหตุการณ์ระทึกของเที่ยวบิน VZ3691 เส้นทางซีหนิง-สุวรรณภูมิ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้โดยสารกว่า 140 ชีวิตไม่มีวันลืม หลังเครื่องยนต์ขัดข้องกลางอากาศจนต้องบินวนรอนานก่อนลงจอดฉุกเฉิน และต้องค้างคืนต่างประเทศ ก่อนเผชิญความล่าช้าและปัญหาต่อเนื่องในเที่ยวบินถัดมา แต่ในท้ายที่สุดผู้โดยสารทั้งหมดก็สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย

          เจ้าของเรื่องราวเผยว่า คืนเทศกาลสงกรานต์ที่ควรสิ้นสุดลงด้วยการเดินทางกลับภูมิลำเนา กลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารบนเที่ยวบิน VZ3691 ไม่มีวันลืม เหตุการณ์เริ่มต้นเช่นเดียวกับการเดินทางทั่วไป โดยมีผู้โดยสารมากกว่า 140 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เตรียมออกเดินทางจากเมืองซีหนิงเพื่อกลับประเทศไทย

          เวลา 23.40 น. เครื่องบินเริ่มเคลื่อนตัวบนรันเวย์ ท่ามกลางความคาดหวังของผู้โดยสารที่จะได้เดินทางกลับถึงบ้าน อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่เครื่องบินทะยานขึ้น ได้เกิดเสียงดังคล้ายการระเบิดเป็นระยะจากเครื่องยนต์ด้านขวา ซึ่งเป็นเสียงที่ไม่ควรเกิดขึ้นในการเดินทางทางอากาศ

          ประมาณ 20 นาทีหลังจากนั้น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ประกาศว่า เครื่องยนต์เกิดความขัดข้อง และจำเป็นต้องนำเครื่องบินกลับไปลงจอดที่เมืองซีหนิง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกังวลของผู้โดยสาร


เที่ยวบินระทึก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาธร ตรงสิทธิวิทู

          ต่อมา แม้เครื่องบินยังคงอยู่ในอากาศ และเวลาผ่านไปอีกประมาณ 20 นาที ก็ยังไม่มีสัญญาณการลงจอด กระทั่งกัปตันได้แจ้งเพิ่มเติมว่าจำเป็นต้องบินวนรอเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ส่งผลให้ผู้โดยสารอยู่ในภาวะตึงเครียดเพิ่มขึ้น โดยบางส่วนพยายามตั้งสติ บางส่วนสวดมนต์ และบางส่วนจับมือกันเพื่อคลายความกังวล

          กระทั่งเวลา 01.25 น. เครื่องบินสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัย เสียงปรบมือดังขึ้นทั่วทั้งลำ อันเป็นปฏิกิริยาจากความโล่งใจของผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม พนักงานต้อนรับได้แจ้งเพิ่มเติมว่า เครื่องบินลำดังกล่าวไม่สามารถใช้งานต่อได้ ส่งผลให้ผู้โดยสารจำเป็นต้องพักค้างคืนที่เมืองซีหนิงอีก 1 คืน โดยบรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลาย ทั้งความโล่งใจ ความอ่อนล้า และความตึงเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

          ขณะเดียวกัน ผู้โดยสารยังตั้งข้อสงสัยถึงกระบวนการจัดการเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะเหตุผลที่ไม่สามารถลงจอดได้ทันที และจำเป็นต้องบินวนเป็นระยะเวลานาน รวมถึงแนวทางการดูแลผู้โดยสารและการจัดเที่ยวบินกลับประเทศไทยในลำดับถัดไป

          ในเวลาต่อมา สายการบินได้จัดส่งเครื่องบินอีกลำจากประเทศไทยเพื่อรับผู้โดยสารที่ตกค้าง โดยเครื่องบินดังกล่าวเดินทางมาถึงเมืองซีหนิงในเวลา 14.20 น. ก่อนการเดินทาง ผู้โดยสารทั้งหมดต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่อีกครั้ง มีการเรียกผู้โดยสารให้ดำเนินการเช็กอินใหม่ ภายในสนามบินซีหนิงซึ่งมีขนาดค่อนข้างจำกัด ส่งผลให้เกิดความแออัดและความล่าช้า ผู้โดยสารจำนวนมากต้องต่อคิวและรอคอยเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม การเดินทางล่าช้าออกไป เนื่องจากเอกสารของสนามบินยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้เครื่องออกเดินทางจริงในเวลา 15.40 น.

          หลังใช้ระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง เครื่องบินได้เดินทางถึงประเทศไทยในเวลา 18.40 น. โดยผู้โดยสารได้รับเวลาคืนจากส่วนต่างของเขตเวลา อย่างไรก็ตาม ภายหลังเครื่องลงจอด ผู้โดยสารยังไม่สามารถลงจากเครื่องได้ทันที โดยต้องรอเจ้าหน้าที่ภาคพื้นประมาณ 35 นาที ก่อนจะมีการแจ้งว่าอุปกรณ์งวงช้างขัดข้อง และจำเป็นต้องย้ายตำแหน่งจอดอากาศยาน ส่งผลให้ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมอีกเกือบ 40 นาที รวมระยะเวลารอคอยภายหลังการลงจอดกว่า 1 ชั่วโมง 20 นาที

          สุดท้ายนี้ อยากขอบคุณนักบินและผู้ช่วยนักบินที่ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผู้โดยสารปลอดภัยทั้งหมด รวมทั้งการดูแลของสายการบินที่มีการจัดที่พักในโรงแรมระดับ 4 ดาวให้ทันที ที่สำคัญคือ ผู้โดยสารร่วมเที่ยวบินที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่เกิดความวุ่นวาย แม้ในขณะเกิดเหตุจะเต็มไปด้วยความตึงเครียด แต่เมื่อทุกคนปลอดภัย เหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นอีกช่วงเวลาซึ่งยากที่จะลืม


ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก ธนาธร ตรงสิทธิวิทู




140 ชีวิตระทึกกลางอากาศ คนไทยเล่านาทีเครื่องยนต์ขัดข้อง ซ้ำต้องบินวนกว่า 1 ชม. โพสต์เมื่อ 16 เมษายน 2569 เวลา 19:26:37
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย