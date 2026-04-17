สลด… โชเฟอร์ล้างรถเสร็จ ก่อนเข้าไปเปิดแอร์นอน สุดท้ายดับสลด คาดเกิดจากอะไร

ไดรเวอร์วัย 49 ปี ล้างรถท่ามกลางอากาศร้อนจัด ก่อนเข้าไปเปิดแอร์นอนพัก สุดท้ายถูกพบเป็นศพคารถ เบื้องต้นคาดร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทัน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
วันที่ 16 เมษายน 2569 เมื่อเวลา 20.59 น. ตำรวจ สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้หมดสติภายในรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณข้างโกดังโรงงานแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จึงประสานอาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งบางพลีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง พบชายทราบชื่อภายหลังคือ นายเอนก อายุ 49 ปี พนักงานขับรถของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง นอนอยู่ภายในรถยนต์ในสภาพหมดสติ ไม่มีชีพจร และร่างกายเริ่มแข็ง โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในลักษณะปรับเอนเบาะฝั่งคนขับเป็นท่านอน เจ้าหน้าที่จึงเร่งประสานตำรวจสภ.บางพลี พร้อมแพทย์นิติเวชร่วมตรวจสอบและชันสูตรพลิกศพ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกาย และไม่พบซองยาหรือหลักฐานเกี่ยวกับการรักษาโรคใด ๆ โดยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จึงนำร่างส่งไปยังสถาบันรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
กระทั่งนายจ้างเลิกงาน แต่ไม่พบรถมารอรับตามปกติ จึงเดินมาตรวจสอบ พบว่ารถยังติดเครื่องและเปิดเครื่องปรับอากาศอยู่ โดยคนขับนอนนิ่งภายในรถ เมื่อเคาะเรียกก็ไม่มีการตอบสนอง จึงแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ ก่อนจะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับภาวะฮีตสโตรก เนื่องจากผู้เสียชีวิตเพิ่งอยู่ในสภาพอากาศร้อนจัดขณะล้างรถ ก่อนจะเข้าไปพักในรถที่เปิดเครื่องปรับอากาศทันที ประกอบกับไม่มีผู้พบเห็นในช่วงที่เกิดอาการ จึงทำให้เสียชีวิตอยู่ภายในรถ
แพทย์นิติเวชให้ข้อมูลว่า มีความเป็นไปได้ที่ร่างกายไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ทัน ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน พร้อมฝากเตือนประชาชนที่ต้องทำงานท่ามกลางอากาศร้อนจัด ควรให้ร่างกายปรับอุณหภูมิอย่างเหมาะสมก่อนเข้าสู่ห้องปรับอากาศ เพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน