เบียร์ อนุสรณ์ อินฟลูฯ ดัง ติดหนี้ 20 ล้าน ขายทรัพย์สินหมดตัว เรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์

อินฟลูฯดัง เบียร์ อนุสรณ์ เปิดใจชีวิตพังในปีเดียว หนี้พุ่ง 20 ล้าน ขายทรัพย์สินจนหมดตัวเพื่อหวังปลดหนี้ หวังแชร์เป็นอุทาหรณ์
วันที่ 17 เมษายน 2569 เบียร์ อนุสรณ์ อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีผู้ติดตาม 8.2 แสนคน ที่หลายคนอาจจะคุ้นตากับท่าเต้นบาดใจพร้อมเอกลักษณ์ถือแก้วน้ำอัดลม ออกมาเผยอีกมุมของชีวิตที่ผิดพลาด หลังต้องชีวิตพังเพราะติดหนี้การพนันกว่า 20 ล้าน ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จากเดิมที่เคยมีทรัพย์สินกลับต้องขายทุกอย่างเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ ปัจจุบันพยายามใช้หนี้วันละหลักแสน จนชีวิตมองไม่เห็นทางออก พร้อมออกมาเตือนถึงพิษภัยของการพนันที่อาจทำให้ชีวิตพังได้ในชั่วพริบตา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อนุสรณ์ โพธิ์ทอง
เบียร์ อนุสรณ์ เผยว่า ตอนนี้ตนเองกำลังเผชิญวิกฤตชีวิตอย่างหนัก โดยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเกือบ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีก่อนจนถึงปัจจุบัน เดิมทีตนเคยมีทรัพย์สินจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทองคำ นาฬิกาหรู และรถยนต์ แต่ได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อนำเงินมาใช้หนี้จนหมด พร้อมยอมรับว่าสาเหตุหลักมาจากการเล่นการพนัน การใช้จ่ายเกินตัว และการใช้ชีวิตโดยขาดการวางแผน ส่งผลให้สถานการณ์ทางการเงินพังทลาย
หนี้สินดังกล่าวประกอบด้วยทั้งหนี้นอกระบบและหนี้จากบุคคลใกล้ชิด โดยมีการยืมเงินจากหลายฝ่ายรวมเป็นยอด 20 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันสามารถชำระไปแล้วประมาณ 5 ล้านบาท เหลือหนี้อีก 15 ล้านบาท พร้อมย้ำว่านี่คือเรื่องจริงในชีวิต ไม่ใช่การสร้างคอนเทนต์แต่อย่างใด ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 1 ปี ตนอยู่ในภาวะเครียดอย่างหนัก จนไม่ได้ปรากฏตัวหรือลงผลงานผ่านช่องทางต่าง ๆ
เบียร์ อนุสรณ์ ยังอยากเตือนแฟนคลับและผู้ที่ติดตาม โดยเฉพาะผู้ที่มองตนเป็นแบบอย่าง ให้หลีกเลี่ยงการพนัน เนื่องจากเป็นสาเหตุที่สามารถทำลายชีวิตและครอบครัวได้อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเสาหลักของครอบครัว จะยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงจนยากจะฟื้นตัว พร้อมยอมรับว่าตนเองเคยขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และบุคคลรอบตัว ซึ่งมองย้อนกลับไปแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัว เนื่องจากแต่ละคนต่างก็มีภาระของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่เคยดำเนินการอยู่ เช่น การจำหน่ายสบู่ ทั้งสบู่น้ำเขียวและสบู่ไข่ขาว ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากต้องนำสินค้าคงคลังออกจำหน่ายเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ จนปัจจุบันขาดทุนหมุนเวียนและไม่สามารถผลิตสินค้าเพิ่มเติมได้ ส่งผลให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียด
สุดท้ายนี้ เจ้าตัวยังได้กล่าวขอบคุณผู้ที่อุดหนุนสินค้า ซึ่งมีส่วนช่วยให้สามารถนำเงินไปชำระหนี้ได้แล้ว 5 ล้านบาท พร้อมระบุว่าในโอกาสต่อไปจะออกมาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดอย่างชัดเจนอีกครั้ง พร้อมขอบคุณทุกคนที่รับฟัง ยอมรับว่าขณะนี้ตนไม่รู้จะหันไปปรึกษาใคร และกำลังเผชิญกับทางตันในชีวิตมากในขณะนี้
