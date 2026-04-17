เด็กหญิง 6 ขวบ ถูกลืมไว้ที่ปั๊มช่วงสงกรานต์ ซ้ำพ่อแม่ขับรถไปไกล 130 กม. ยังไม่รู้ตัว

เด็กหญิงวัย 6 ขวบถูกลืมไว้กลางปั๊ม ครอบครัวขับรถไกลกว่า 130 กิโลเมตรโดยไม่รู้ตัว ด้านตำรวจเข้าช่วยตามหาจนได้กลับสู่อ้อมอกพ่อแม่
ภาพจาก สถานีตำรวจภูธรเขาดิน
วันที่ 17 เมษายน 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า เกิดเหตุการณ์ชวนตกใจช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีเมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา เด็กหญิงวัย 6 ขวบ เข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจ หลังถูกครอบครัวลืมทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันเพียงลำพัง ก่อนจะขับรถออกไปเป็นระยะทางกว่า 130 กิโลเมตร โดยไม่รู้ตัวเลยว่าลืมลูกสาวไว้ที่นั่น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เมื่อผู้ปกครองแวะเข้าห้องน้ำภายในปั๊มน้ำมัน ก่อนจะขับรถออกไปโดยไม่รู้ว่าลูกน้อยวัยเพียง 6 ขวบยังไม่ได้ขึ้นรถมาด้วย ก่อนที่เด็กจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเล่าว่า ครอบครัวกำลังเดินทางไปเที่ยวทะเลที่ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แต่ระหว่างแวะพักที่ปั๊มน้ำมัน ผู้ปกครองลืมไว้โดยไม่ตั้งใจ และขับรถออกไปไกลโดยไม่รู้ตัว เป็นระยะทางกว่า 130 กิโลเมตรแล้วก็ยังไม่ทันสังเกตว่าลูกหายไป
จากนั้นตำรวจจึงนำข้อมูลของเด็กไปตรวจสอบในระบบทะเบียนราษฎร จนสามารถระบุตัวพ่อแม่ของเด็กได้สำเร็จ ก่อนจะประสานให้เดินทางกลับมารับตัวที่สถานีตำรวจเขาดิน จังหวัดราชบุรีในเวลาต่อมา
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้