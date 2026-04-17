HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เด็กหญิง 6 ขวบ ถูกลืมไว้ที่ปั๊มช่วงสงกรานต์ ซ้ำพ่อแม่ขับรถไปไกล 130 กม. ยังไม่รู้ตัว

 
           เด็กหญิงวัย 6 ขวบถูกลืมไว้กลางปั๊ม ครอบครัวขับรถไกลกว่า 130 กิโลเมตรโดยไม่รู้ตัว ด้านตำรวจเข้าช่วยตามหาจนได้กลับสู่อ้อมอกพ่อแม่

ภาพจาก สถานีตำรวจภูธรเขาดิน

           วันที่ 17 เมษายน 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า เกิดเหตุการณ์ชวนตกใจช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีเมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา เด็กหญิงวัย 6 ขวบ เข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจ หลังถูกครอบครัวลืมทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันเพียงลำพัง ก่อนจะขับรถออกไปเป็นระยะทางกว่า 130 กิโลเมตร โดยไม่รู้ตัวเลยว่าลืมลูกสาวไว้ที่นั่น

           เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เมื่อผู้ปกครองแวะเข้าห้องน้ำภายในปั๊มน้ำมัน ก่อนจะขับรถออกไปโดยไม่รู้ว่าลูกน้อยวัยเพียง 6 ขวบยังไม่ได้ขึ้นรถมาด้วย ก่อนที่เด็กจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเล่าว่า ครอบครัวกำลังเดินทางไปเที่ยวทะเลที่ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แต่ระหว่างแวะพักที่ปั๊มน้ำมัน ผู้ปกครองลืมไว้โดยไม่ตั้งใจ และขับรถออกไปไกลโดยไม่รู้ตัว เป็นระยะทางกว่า 130 กิโลเมตรแล้วก็ยังไม่ทันสังเกตว่าลูกหายไป

ภาพจาก สถานีตำรวจภูธรเขาดิน

           เบื้องต้นเด็กหญิงไม่สามารถจำเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองได้ แต่ยังสามารถบอกชื่อและนามสกุลของตนเองให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ ระหว่างนั้นเด็กมีอาการตกใจตลอดเวลา แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด

           จากนั้นตำรวจจึงนำข้อมูลของเด็กไปตรวจสอบในระบบทะเบียนราษฎร จนสามารถระบุตัวพ่อแม่ของเด็กได้สำเร็จ ก่อนจะประสานให้เดินทางกลับมารับตัวที่สถานีตำรวจเขาดิน จังหวัดราชบุรีในเวลาต่อมา

ภาพจาก สถานีตำรวจภูธรเขาดิน

ภาพจาก สถานีตำรวจภูธรเขาดิน



ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เด็กหญิง 6 ขวบ ถูกลืมไว้ที่ปั๊มช่วงสงกรานต์ ซ้ำพ่อแม่ขับรถไปไกล 130 กม. ยังไม่รู้ตัว โพสต์เมื่อ 17 เมษายน 2569 เวลา 14:22:23
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย