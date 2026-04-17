ทลายแก๊งผลิต ผสชูรส-ผงปรุงรสปลอม ขายมา 2 ปี เปิดพิกัดส่งขายแถวไหน

บุกทลายแก๊งผลิตผงชูรสและผงปรุงรสปลอมยี่ห้อดัง ยึดของกลางกว่า 2 หมื่นชิ้น ขั้นตอนการผลิตสุดอึ้ง กรอกมือทุกซอง ก่อนกระจายขายหลายพื้นที่
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
วันที่ 17 เมษายน 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายลักลอบผลิตและจำหน่ายผงชูรสและผงปรุงรสปลอมรายใหญ่ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 7 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางมากกว่า 24,918 ชิ้น หลังขยายผลจากการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดชัยภูมิ และใช้เวลาสืบสวนติดตามเครือข่ายนานกว่า 3 เดือน
จากการสืบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวใช้บ้านพักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ผลิตสินค้า โดยมีการลักลอบบรรจุผงชูรสและผงปรุงรสลงในบรรจุภัณฑ์เลียนแบบยี่ห้อที่มีชื่อเสียง ก่อนกระจายสินค้าไปยังลูกค้าในหลายพื้นที่ ทั้งการนัดรับสินค้าและการส่งผ่านขนส่งเอกชน โดยเลือกขนส่งในช่วงเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ได้ติดตามรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยไปยังปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ก่อนเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ขนส่ง พร้อมยึดของกลางจำนวนมาก จากนั้นได้ขยายผลเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมรวม 4 จุด ได้แก่ บ้านพักย่านบางขุนเทียน พื้นที่หนองแขม ร้านค้าในตลาดบางแค และจุดจอดรถต้องสงสัยในปั๊มน้ำมัน พบการลักลอบผลิตจริงภายในบ้านพัก โดยมีนายเกรียงไกรเป็นผู้ควบคุมการผลิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บก.ปอศ.
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ โดยนายเกรียงไกรให้การว่า ดำเนินการผลิตสินค้าปลอมมานานประมาณ 2 ปี ผลิตตามคำสั่งซื้อ มีกำลังการผลิตเฉลี่ยวันละประมาณ 1,500 ซอง และเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิต ก่อนกระจายสินค้าไปยังจุดนัดรับตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม รวมถึงส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน โดยมีลูกค้าประจำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บก.ปอศ.
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบยังพบว่ามีร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งในพื้นที่หนองแขมและตลาดบางแค จำหน่ายสินค้าปลอมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ภายหลังการจับกุม ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ฐาน "ร่วมกันปลอมและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม" พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนให้เลือกซื้อสินค้าอาหารจากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ หากพบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าปลอม สามารถแจ้งข้อมูลมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก บก.ปอศ., สำนักข่าวไทย