ทลายแก๊งผลิต ผสชูรส-ผงปรุงรสปลอม ขายมา 2 ปี เปิดพิกัดส่งขายแถวไหน

 
            บุกทลายแก๊งผลิตผงชูรสและผงปรุงรสปลอมยี่ห้อดัง ยึดของกลางกว่า 2 หมื่นชิ้น ขั้นตอนการผลิตสุดอึ้ง กรอกมือทุกซอง ก่อนกระจายขายหลายพื้นที่

            วันที่ 17 เมษายน 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายลักลอบผลิตและจำหน่ายผงชูรสและผงปรุงรสปลอมรายใหญ่ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 7 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางมากกว่า 24,918 ชิ้น หลังขยายผลจากการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดชัยภูมิ และใช้เวลาสืบสวนติดตามเครือข่ายนานกว่า 3 เดือน

            จากการสืบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวใช้บ้านพักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ผลิตสินค้า โดยมีการลักลอบบรรจุผงชูรสและผงปรุงรสลงในบรรจุภัณฑ์เลียนแบบยี่ห้อที่มีชื่อเสียง ก่อนกระจายสินค้าไปยังลูกค้าในหลายพื้นที่ ทั้งการนัดรับสินค้าและการส่งผ่านขนส่งเอกชน โดยเลือกขนส่งในช่วงเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

            ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ได้ติดตามรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยไปยังปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ก่อนเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ขนส่ง พร้อมยึดของกลางจำนวนมาก จากนั้นได้ขยายผลเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมรวม 4 จุด ได้แก่ บ้านพักย่านบางขุนเทียน พื้นที่หนองแขม ร้านค้าในตลาดบางแค และจุดจอดรถต้องสงสัยในปั๊มน้ำมัน พบการลักลอบผลิตจริงภายในบ้านพัก โดยมีนายเกรียงไกรเป็นผู้ควบคุมการผลิต

            จากการตรวจยึดพบของกลางจำนวนมาก อาทิ ซองผงชูรสปลอม 4,804 ซอง ผงปรุงรสปลอม 1,532 ซอง กล่องบรรจุภัณฑ์ยี่ห้อดังที่รับซื้อมาจากร้านของเก่า รวมถึงวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต รวมของกลางทั้งหมดกว่า 24,918 ชิ้น ทั้งนี้ตรวจสอบพบว่าสถานที่ผลิตและวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค

            เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ โดยนายเกรียงไกรให้การว่า ดำเนินการผลิตสินค้าปลอมมานานประมาณ 2 ปี ผลิตตามคำสั่งซื้อ มีกำลังการผลิตเฉลี่ยวันละประมาณ 1,500 ซอง และเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิต ก่อนกระจายสินค้าไปยังจุดนัดรับตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม รวมถึงส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน โดยมีลูกค้าประจำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

            นอกจากนี้ จากการตรวจสอบยังพบว่ามีร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งในพื้นที่หนองแขมและตลาดบางแค จำหน่ายสินค้าปลอมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

            ภายหลังการจับกุม ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ฐาน "ร่วมกันปลอมและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม" พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนให้เลือกซื้อสินค้าอาหารจากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ หากพบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าปลอม สามารถแจ้งข้อมูลมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ผงชูรส-ผงปรุงรส ปลอม ภาพจาก สำนักข่าวไทย 


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก บก.ปอศ.﻿, สำนักข่าวไทย 
 
