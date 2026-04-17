อ.ปริญญา กลับมาสอนหลังหยุดยาวสงกรานต์ มาถึงหน้าตึกรู้เลย ไม่อ่านไลน์กลุ่มเป็นยังไง

          อ.ปริญญา กลายเป็นไวรัลหลังกลับมาทำงานช่วงสงกรานต์ แต่พีคสุด ๆ เมื่อมาถึงที่ตึก ประตูทุกบานปิดหมด เขาหยุดจนถึงวันที่ 18 เมษายน


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul

          หลังจากผ่านพ้นช่วงหยุดยาวสงกรานต์มา หลายคนก็เข้าสู่โหมดการกลับมาทำงานตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เป็นต้นมา แต่ก็คาดไม่ถึงว่า สถานที่ราชการบางแห่ง กลับไม่ได้เปิดทำการอย่างที่คิด

          วันที่ 17 เมษายน 2569 อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่าประสบการณ์การเดินทางมาสอนที่มหาวิทยาลัย แต่กลับสอนไม่ได้เพราะประตูปิด รายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้


          สภาพของคุณเมื่อต้องเตรียมสอนวิชารัฐธรรมนูญถึงเที่ยงคืน ตื่นตั้งแต่ 6 โมงเช้า เพื่อจะมาสอนเวลา 8 โมงเช้า แต่ปรากฏว่าขึ้นไปสอนไม่ได้เพราะทุกประตูปิดหมด แล้วแม่บ้านก็มาแจ้งว่า มหาวิทยาลัยประกาศหยุดเรียนช่วงสงกรานต์จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2569

          #พวกไม่อ่านไลน์กลุ่ม

          สำหรับเรื่องราวดังกล่าว มีคนแชร์กว่า 800 ครั้งเข้าแล้ว



ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul



อ.ปริญญา กลับมาสอนหลังหยุดยาวสงกรานต์ มาถึงหน้าตึกรู้เลย ไม่อ่านไลน์กลุ่มเป็นยังไง โพสต์เมื่อ 17 เมษายน 2569 เวลา 20:02:33
