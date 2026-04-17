อ.ปริญญา กลับมาสอนหลังหยุดยาวสงกรานต์ มาถึงหน้าตึกรู้เลย ไม่อ่านไลน์กลุ่มเป็นยังไง

อ.ปริญญา กลายเป็นไวรัลหลังกลับมาทำงานช่วงสงกรานต์ แต่พีคสุด ๆ เมื่อมาถึงที่ตึก ประตูทุกบานปิดหมด เขาหยุดจนถึงวันที่ 18 เมษายน
หลังจากผ่านพ้นช่วงหยุดยาวสงกรานต์มา หลายคนก็เข้าสู่โหมดการกลับมาทำงานตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เป็นต้นมา แต่ก็คาดไม่ถึงว่า สถานที่ราชการบางแห่ง กลับไม่ได้เปิดทำการอย่างที่คิด
วันที่ 17 เมษายน 2569 อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่าประสบการณ์การเดินทางมาสอนที่มหาวิทยาลัย แต่กลับสอนไม่ได้เพราะประตูปิด รายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้
สภาพของคุณเมื่อต้องเตรียมสอนวิชารัฐธรรมนูญถึงเที่ยงคืน ตื่นตั้งแต่ 6 โมงเช้า เพื่อจะมาสอนเวลา 8 โมงเช้า แต่ปรากฏว่าขึ้นไปสอนไม่ได้เพราะทุกประตูปิดหมด แล้วแม่บ้านก็มาแจ้งว่า มหาวิทยาลัยประกาศหยุดเรียนช่วงสงกรานต์จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2569
#พวกไม่อ่านไลน์กลุ่ม
สำหรับเรื่องราวดังกล่าว มีคนแชร์กว่า 800 ครั้งเข้าแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul
