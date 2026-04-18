หมอแชร์เคสประหลาด ติ่งเนื้อในลำไส้ รูปร่างตะลึงราวค้อนยักษ์ของธอร์ ชี้สิ่งที่น่ากลัว

แพทย์ในไต้หวันแชร์เคสประหลาด พบติ่งเนื้อขนาดน่าตกใจในลำไส้ของคนไข้ รูปร่างสุดตะลึงราวค้อนยักษ์ของธอร์ ชี้จุดอันตรายสิ่งที่น่ากลัว
วันที่ 17 เมษายน 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ฟาง กวนเจี๋ย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร ในไต้หวัน ได้แชร์เคสประหลาดบนโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นกรณีศึกษา และเตือนถึงคนอื่น ๆ หลังจากเขาตรวจพบ ติ่งเนื้อขนาดใหญ่ในลำไส้ของคนไข้รายหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างที่น่าตกตะลึงคล้ายกับ "ค้อนของธอร์" จึงกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ และแม้ว่าติ่งเนื้อนี้จะดูน่าขบขัน แต่ในมุมมองทางการแพทย์ถือว่าสิ่งนี้ในลำไส้ "เป็นอันตรายอย่างยิ่ง"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 方冠傑醫師
ดร.ฟาง เผยว่า เขาตรวจพบติ่งเนื้อดังกล่าวในระหว่างการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ของคนไข้รายหนึ่ง ติ่งเนื้อนี้มีขนาดใหญ่และรูปร่างแปลกประหลาดคล้ายกับค้อนของธอร์ อาวุธค้อนขนาดยักษ์ของเทพเจ้าสายฟ้า ในจักรวาลภาพยนตร์ชื่อดังของ Marvel โดยส่วนหัวเพียงส่วนเดียวมีความยาวถึง 3 เซนติเมตร และยังมีด้ามยาวอีก 2 เซนติเมตร ทำให้มันมีความยาวรวมประมาณ 5 เซนติเมตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 方冠傑醫師
อย่างไรก็ดี โชคดีที่ทีมแพทย์ตรวจพบได้เร็ว และใช้เทคนิคการส่องกล้องขั้นสูงสามารถผ่าตัดกำจัด "ติ่งเนื้อรูปค้อนยักษ์" ออกมาได้สำเร็จและแม่นยำภายในเวลาเพียง 5 นาที และผลการรักษาเป็นไปในทิศทางที่ดี ช่วยขจัดภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ในลำไส้ได้อย่างทันท่วงที
"แม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกอาจดูตลก แต่แน่นอนว่ามันเป็นอันตรายอย่างยิ่งในลำไส้ หากไม่กำจัดค้อนของธอร์นี้ออกไป ผลที่ตามมานั้นร้ายแรงเกินคาด" ดร.ฟาง กล่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 方冠傑醫師
โดยดร.ฟาง อธิบายว่า จากสถิติทางการแพทย์พบว่า กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของมะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการในระยะเริ่มต้น และมักจะเติบโตอย่างเงียบ ๆ เมื่อแสดงอาการก็มักจะลุกลามไปถึงระยะที่รักษาได้ยากแล้ว เมื่อติ่งเนื้อโตเกิน 2 เซนติเมตร ความเสี่ยงที่จะกลายเป็นมะเร็งจะพุ่งสูงขึ้นถึง 30-50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการตรวจพบและกำจัดติ่งเนื้อตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
สุดท้ายนี้ ดร.ฟางได้เตือนผู้คนว่าไม่ควรประมาทเรื่องสุขภาพ การตรวจสุขภาพเป็นประจำเป็นเรื่องที่สำคัญ "เพื่อปกป้องสุขภาพลำไส้ของตนเอง อย่าปล่อยให้ติ่งเนื้อเล็ก ๆ เติบโตเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ จนกลายเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและชีวิต"
