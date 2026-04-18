ช่างตัดผม เผย ผมมีเมีย 28 คน หลุดคลิปเมียอีก 2 คนอยู่ในเหตุการณ์ โดนจับแล้ว

ช่างตัดผม เผย ผมมีเมีย 28 คน ที่ใช้สากกะเบือตีจนคนตายเพราะป้องกันตัวเอง ก่อนมีคลิปเมียอีก 2 คนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ภาพจาก โหนกระแส
จากกรณีที่ชายวัย 26 ปี ถูกช่างตัดผมใช้สากกะเบือตีศีรษะจนเสียชีวิตในร้าน บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ปากซอย 18 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569
ต่อมา มีคลิปหลักฐานจากเด็กวัย 15 ปี ลูกสาวของเพื่อนผู้ตายที่ถ่ายเก็บเอาไว้ตอนอยู่ในร้าน เห็นจังหวะใช้สากกะเบือทำร้ายเต็ม ๆ
ล่าสุด วันที่ 18 เมษายน 2569 โหนกระแส รายงานว่า สำหรับคลิปดังกล่าว มีหลักฐานเพิ่มเติมว่า มีผู้อยู่ในเหตุการณ์อีก 2 คน ได้แก่ หญิงวัย 43 ปี ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกับช่างตัดผม และหญิงวัย 34 ปี ภรรยาคนที่ 2 ของช่างตัดผม อยู่ด้วย
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาให้การว่า ทำไปเพราะป้องกันตัว ไม่ได้มีเจตนาฆ่า เนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายก่อน ส่วนอาวุธที่ใช้ทำร้ายร่างกายคือ สากกะเบือ เหล็กใช้ตีขาผู้ตาย ส่วนแฟนตนมีทั้งหมด 28 คน
เบื้องต้น ตำรวจคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส