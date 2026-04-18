เด็กขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสาม เห็นแล้วคิดว่าเกิดขึ้นที่ไทย ความจริงไม่ใช่ แต่คนท้องถิ่นก็คิด

ไวรัลเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสาม โพสต์ถาม ใช่ประเทศไทยหรือเปล่า พอรู้เฉลยว่าที่ไหน ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นที่นี่
ภาพจำของประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ ล้วนมีหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น ความมีน้ำใจ ความเฟรนด์ลี่ แต่ในบางครั้ง ความไร้ระเบียบก็เป็นภาพจำที่ทำให้เกิดไวรัลฮา ๆ ได้เช่นกัน
วันที่ 18 เมษายน 2569 คุณ apmpmtgj_4990 ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น ได้ถ่ายรูปเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสามที่โอกินาว่า แต่ที่พีคสุดคือ ข้อความที่โพสต์ แปลเป็นไทยได้ว่า "ใช่ประเทศไทยหรือเปล่า?"
ภาพจาก apmpmtgj_4990
ด้านคนที่เห็นรูป ต่างคอมเมนต์ในแบบเดียวกันว่า รูปนี้ถ้าไม่บอกว่าเป็นญี่ปุ่นก็ไม่เชื่อเหมือนกัน เพราะไม่คิดว่า ที่นี่จะมีเหตุการณ์เด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้ เอาแค่จักรยานซ้อนกันยังผิดกฎหมายเลย
