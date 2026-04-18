ไวรัลฉาว แชมป์มวยหลุดคลิปเล่นสยิวสาวในรถ จัดหนักสุดเหวี่ยง ชาวเน็ตแห่เปิดวาร์ป

ไวรัลฉาวสนั่น แชมป์มวยไทยฮ่องกง หลุดคลิปเล่นสยิวสาวในรถยนต์ จัดหนักสุดเหวี่ยง ชาวเน็ตแห่เปิดวาร์ป ผู้หญิงไม่ธรรมดา
วันที่ 17 เมษายน 2569 เว็บไซต์ hk01 เผยว่า มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์น่าตกใจถูกแชร์เป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ของฮ่องกง แสดงให้เห็นชายและหญิงคู่หนึ่งกำลังมีสัมพันธ์เร่าร้อนภายในรถยนต์ รวมไปถึงการทำออรัลเซ็กส์ สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนเป็นวงกว้าง และจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรง โดยเชื่อว่าชายในคลิปวิดีโออื้อฉาวนี้เป็นแชมป์มวยไทยของฮ่องกง
โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวมีความยาวประมาณ 14 วินาที แสดงให้เห็นชายผมบลอนด์สวมแว่นกันแดดนั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับของรถยนต์คันหนึ่งที่จอดอยู่ ส่วนเบาะฝั่งด้านข้างคนขับ มีสาวผมบลอนด์สวมเสื้อกล้ามสีดำสุดเซ็กซี่ที่นั่งอยู่ ทั้งสองมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด และจังหวะหนึ่งฝ่ายหญิงสาวได้ก้มศีรษะลงไปที่ตักของฝ่ายชาย ก่อนจะเริ่มขยับศีรษะขึ้นลงอย่างรุนแรง สลับกับยกตัวขึ้นมามองหน้าฝ่ายชาย
คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดีย ชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นประณามพฤติกรรมของทั้งสองกล่าวว่า "เป็นการกระทำที่เสื่อมทรามในที่สาธารณะ !", "ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง" และ "โลกกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆ " ทั้งนี้ หลายคนได้ชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมของทั้งสองไม่เพียงแค่ไม่เหมาะสม สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้คน แต่ยังเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วย พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับทั้งคู่
ในขณะเดียวกัน มีชาวเน็ตบางส่วนจำได้ว่า ชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอฉาวนี้น่าจะเป็น ลอว์ โช-ซิง หรือ ซี ไห่ แชมป์มวยไทยฮ่องกง วัย 31 ปี ส่วนฝ่ายหญิง ดินดิน หว่อง นักแสดงหนังผู้ใหญ่ในฮ่องกง จึงเกิดความสงสัยและมีการตั้งคำถามว่า คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงคอนเทนต์ที่ถูกจัดฉากขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจจากคนดูหรือไม่ หรืออาจเป็นเพียงการใช้มุมกล้องเพื่อลวงตาเท่านั้น
อย่างไรก็ดี รายงานเผยว่า บทลงโทษที่เกี่ยวกับการกระทำอนาจารในที่สาธารณะของฮ่องกง ระบุว่า บุคคลที่เปิดเผยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอย่างอนาจารในที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ในสาธารณะ ถือว่ามีความผิด สำหรับความรุนแรงระดับ 1 มีโทษปรับตั้งแต่ 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 8,000 บาท) และจำคุก 6 เดือน นอกจากนี้ บุคคลที่เผยแพร่สิ่งลามกอนาจาร ก็ถือว่ามีความผิด โดยมีโทษสูงสุดคือ 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 4 ล้านบาท) และจำคุก 3 ปี
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01
