ขณะที่ไทยกำลังร้อนทั้งประเทศ ดอยอ่างขางกลับลูกเห็บตก ดูสวนทางไปหมด

ขณะที่ไทยกำลังร้อนทั้งประเทศ ที่นี่กลับลูกเห็บตก อากาศหนาวเหน็บสวนทางทั้งประเทศ คนต้องอยู่แต่ในบ้าน เดินทางลำบาก
ในขณะที่คนไทยเกือบทั้งประเทศ อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด ต้องเปิดแอร์อยู่เพื่อคลายร้อนไปพลาง ๆ แต่กลับมีพื้นที่หนึ่งอยู่ในสภาพหนาว
ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 เมษายน 2569 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา เกิดเหตุลูกเห็บตกเต็มพื้นที่บนดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ส่งผลให้ทั่วพื้นที่มีสีขาวโพลน อากาศหนาวเหน็บ ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน ไม่สามารถสัญจรออกไปไหนได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เช้านี้ที่อ่างขาง
