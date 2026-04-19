สาวผวาแรง เจอรอยกระสุนบนกระจกรถ ตำรวจรุดตรวจสอบวุ่น ความจริงหักมุมเหนือคาด

          สาวผวาแรง เจอรอยกระสุนบนกระจกรถ รีบแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่ส่งทีมพิสูจน์หลักฐานรุดตรวจสอบวุ่น ความจริงหักมุมเหนือคาด กลายเป็นฮากระจาย 

รอยกระสุนบนกระจกรถ

          วันที่ 18 เมษายน 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า หญิงรายหนึ่งในไต้หวันได้เผชิญกับเหตุการณ์สุดช็อก เมื่ออยู่ ๆ พบว่ามีร่องรอยที่ดูเหมือน "กระสุนปืน" ปรากฏอยู่บนกระจกหน้ารถ เธอจึงรีบแจ้งให้ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือ ทางเจ้าหน้าที่จึงรีบส่งทีมพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบในทันที ก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดเผยอย่างที่ไม่คาดคิด กลายเป็นเรื่องราวหักมุมที่ชวนให้อึ้งไปตาม ๆ กัน 

          เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ย่านจิงเหม่ย เขตเหวินซาน เมืองไทเป ของไต้หวัน หญิงชื่อสกุลหลิน เจ้าของรถยนต์คันหนึ่งได้แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังตำรวจในพื้นที่ รายงานของทางเจ้าหน้าที่เผยว่า ในตอนนั้นเธอมีอาการตกใจมาก พร้อมเล่าเรื่องราวว่า ในขณะที่เธอกำลังขับรถ อยู่ ๆ ก็มีรอยสีขาวเป็นวงกลมไม่ทราบที่มาบนกระจกหน้ารถ ขอบด้านนอกมีรายละเอียดคล้ายตาข่าย ทิศทางกระจายออกไปเป็นวงกว้าง ลักษณะเหมือนกับรอยกระสุน หรือวัตถุแข็งตกกระทบ  

ภาพจาก Jingmei Police

          ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบที่รถคันดังกล่าว เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นมูลนกหรือผลไม้ตกใส่ แต่ไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัด ทางเจ้าของรถจึงรู้สึกไม่สบายใจ ทำให้ทางตำรวจต้องติดต่อประสานไปยังทีมนิติวิทยาศาสตร์ให้เข้ามาตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐาน โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบอย่างระมัดระวังเช่นเดียวกับสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์โดยละเอียด 

ภาพจาก Jingmei Police

          กระทั่งในที่สุด ผลตรวจได้ปรากฏออกมาว่า ร่องรอยปริศนาที่หญิงเจ้าของรถกลัวว่าเป็นรอยกระสุน แท้จริงแล้วคือ "ขี้นก" ที่ตกลงมาจากฟ้า แต่ด้วยความบังเอิญที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ร่องรอยของมันดูเหมือนกับรอยกระสุนอย่างน่าประหลาด จนทำให้แม้แต่เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่มั่นใจ โดยภายหลังจากที่ผลการยืนยันออกมา ทุกคนต่างก็อดไม่ได้ที่หัวเราะออกมา ทางหญิงเจ้าของรถก็โล่งใจและรู้สึกเขินอายที่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างแข็งขันและรอบคอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง    

          อย่างไรก็ดี แม้ว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นแค่เรื่องน่าขัน แต่ทางตำรวจก็ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนใส่ใจและระมัดระวังอยู่เสมอ หากพบร่องรอยผิดปกติหรือสถานการณ์น่าสงสัยใด ๆ บนยานพาหนะ ควรคงสภาพสถานที่เกิดเหตุไว้ และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากตำรวจโดยทันที เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุร้ายหรือการสูญเสียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, ETtoday


สาวผวาแรง เจอรอยกระสุนบนกระจกรถ ตำรวจรุดตรวจสอบวุ่น ความจริงหักมุมเหนือคาด โพสต์เมื่อ 19 เมษายน 2569 เวลา 12:26:41
