เปิดตัวนางเอก AV น้องใหม่ โปรไฟล์ชวนทึ่ง จากนักวิจัยลงสนามเอง แฟน ๆ ลุ้นตื่นเต้น

เปิดตัวสาวญี่ปุ่นนางเอก AV น้องใหม่ โปรไฟล์ชวนทึ่ง จากนักวิจัยลงสนามมาเล่นเอง แฟน ๆ ลุ้นชมด้วยความตื่นเต้น
อุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นมีการแข่งขันสูงมาก และดูเหมือนว่าจะมีมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นนักแสดงสาว AV หน้าใหม่ที่กำลังจะมีผลงานเดบิวต์ จึงไม่เพียงแค่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดี แต่ยังมีโปรไฟล์ที่โดดเด่นไม่ธรรมดาด้วยเช่นกัน
ภาพจาก X @Sasakurahiyori
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ Moodyz ค่าย AV ชื่อดังของญี่ปุ่น ได้ประกาศเปิดตัวนักแสดงสาว AV หน้าใหม่ ชื่อว่า ฮิโยริ ซาซากุระ (Hiyori Sasakura) สาวไซซ์มินิวัย 21 ปี ส่วนสูง 146 เซนติเมตร กำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเธอเป็นประธานชมรมวิจัยสื่อทางเพศแห่งเดียวในญี่ปุ่น โปรไฟล์น่าทึ่งของเธอนี้ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟน ๆ และผู้ชมคนดู
ฮิโยริ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังจะจบการศึกษา เธอดำรงตำแหน่งประธานชมรมวิจัยสื่อทางเพศ เธอไม่เพียงแค่มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังต้องการท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้ใหญ่อย่างแท้จริง เธอจึงเริ่มส่งข้อความส่วนตัวติดต่อไปยังบริษัทภาพยนตร์ต่าง ๆ เพื่อพยายามเข้าสู่วงการนี้ จนกระทั่งได้เปิดตัวกับค่าย Moodyz
รายงานเผยว่า ทางบริษัทผู้ผลิตได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่กับการเปิดตัวฮิโยริ โดยส่งทีมถ่ายภาพพิเศษไปถ่ายทำแบบใกล้ชิดในรูปแบบสารคดีเป็นเวลานาน 150 วัน เพื่อนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของเธอ จากนักศึกษามหาวิทยาลัย ไปสู่นักแสดงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะจุดเด่นที่เธอเป็นประธานชมรมวิจัยเรื่องเพศศึกษา ทางทีมงานได้เข้าไปถ่ายทำที่ชมรมของเธอด้วย เพื่อให้เข้าถึงบทบาทและตัวตนของเธออย่างสมบูรณ์แบบ
ในผลงานเปิดตัวของฮิโยริ แสดงให้เห็นถึงทักษะด้านการเรียนรู้ที่น่าทึ่ง เธอสามารถศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ส่วนตัวของเธอได้อย่างเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังสามารถสะท้อนความต้องการของตัวเองออกมาได้อย่างชัดเจน แตกต่างจากรูปลักษณ์ภายนอกโดยสิ้นเชิง ซึ่งดูอ่อนหวานและน่ารักใส ๆ ราวกับเด็ก แต่แท้จริงแล้วเธอมีความปรารถนาอันแรงกล้า ทำให้ทีมงานต่างประทับใจกับการแสดงของเธอ
เมื่อเทียบกับนักแสดงหน้าใหม่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่เริ่มต้น จุดขายที่สำคัญที่สุดของฮิโยริ คือความสมจริงของการพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อย
หลังจากมีการโปรโมตสารคดีเปิดตัวของฮิโยริออกมา ทำให้เธอกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ในเดือนนี้
โดยผลงานเดบิวต์เรื่องแรกของเธอจะปล่อยออกมาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media