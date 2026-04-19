เปิดวิธีเช็กผงชูรสแท้ ปลอม ดูได้ตรงไหน หลังขายเกลื่อนตลาดนับหลายพันซอง

เปิดวิธีเช็กผงชูรสแท้ ปลอม ดูได้ตรงไหนบ้าง หลังโดนจับพบขายเกลื่อนตลาดมานาน 2 ปี หลายพันซอง
ช่วงนี้สินค้าปลอมแพร่ระบาดจำนวนมาก บางอันยิ่งเนียนไปกับสินค้าของจริงจนแยกไม่ออก กลายเป็นภัยร้ายซ่อนรูปของคนไทย อาจได้กินของปลอมไม่รู้ตัว
ล่าสุด วันที่ 19 เมษายน 2569 องค์การอาหารและยา มีการแนะนำถึงวิธีการเลี่ยงซื้อของปลอมได้ โดยต้องซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ มีที่ตั้งหลักแหล่ง หลีกเลี่ยงร้านที่ขายถูกกว่าปกติ ส่วนบรรจุภัณฑ์ ต้องมีความประณีต มีรอยซีลปิดผนึกเรียบร้อย ตัวอักษรคมชัด สีไม่เพี้ยน
ถ้าหากมีความผิดปกติ เช่น ตัวอักษรเบลอ หรือซองต่างจากที่ซื้อประจำ ให้สันนิษฐานว่าเป็นของปลอมไว้ก่อน
ส่วนวิธีการเช็กผงชูรส มี 3 ส่วนดังนี้
1. การเผา ผงชูรสแท้จะไหม้เป็นถ่านสีดำสนิท ส่วนของปลอมจะมีเถ้าสีขาวหรือเทาเหลืออยู่
2. ลักษณะผลึก ของแท้เป็นแท่งยาว เรียว ใส ส่วนของปลอมมักเป็นเม็ดกลมสีขาวขุ่น หรือขนาดไม่สม่ำเสมอ
3. บรรจุภัณฑ์ ของปลอมรอยซีลซองจะขรุขระ ตัวอักษรพิมพ์ไม่ชัดเจน สีซีด หรือเลอะเทอะ
