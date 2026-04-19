เปิดวิธีเช็กผงชูรสแท้ ปลอม ดูได้ตรงไหน หลังขายเกลื่อนตลาดนับหลายพันซอง

ผงชูรสปลอม
ภาพจาก อย.

          ช่วงนี้สินค้าปลอมแพร่ระบาดจำนวนมาก บางอันยิ่งเนียนไปกับสินค้าของจริงจนแยกไม่ออก กลายเป็นภัยร้ายซ่อนรูปของคนไทย อาจได้กินของปลอมไม่รู้ตัว 

          ล่าสุด วันที่ 19 เมษายน 2569 องค์การอาหารและยา มีการแนะนำถึงวิธีการเลี่ยงซื้อของปลอมได้ โดยต้องซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ มีที่ตั้งหลักแหล่ง หลีกเลี่ยงร้านที่ขายถูกกว่าปกติ ส่วนบรรจุภัณฑ์ ต้องมีความประณีต มีรอยซีลปิดผนึกเรียบร้อย ตัวอักษรคมชัด สีไม่เพี้ยน

          ถ้าหากมีความผิดปกติ เช่น ตัวอักษรเบลอ หรือซองต่างจากที่ซื้อประจำ ให้สันนิษฐานว่าเป็นของปลอมไว้ก่อน


ส่วนวิธีการเช็กผงชูรส มี 3 ส่วนดังนี้


          1. การเผา ผงชูรสแท้จะไหม้เป็นถ่านสีดำสนิท ส่วนของปลอมจะมีเถ้าสีขาวหรือเทาเหลืออยู่

          2. ลักษณะผลึก ของแท้เป็นแท่งยาว เรียว ใส ส่วนของปลอมมักเป็นเม็ดกลมสีขาวขุ่น หรือขนาดไม่สม่ำเสมอ

          3. บรรจุภัณฑ์ ของปลอมรอยซีลซองจะขรุขระ ตัวอักษรพิมพ์ไม่ชัดเจน สีซีด หรือเลอะเทอะ

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน
เปิดวิธีเช็กผงชูรสแท้ ปลอม ดูได้ตรงไหน หลังขายเกลื่อนตลาดนับหลายพันซอง โพสต์เมื่อ 19 เมษายน 2569 เวลา 18:52:43
