ไขปริศนา ผ้าเช็ดตัว - เช็ดหัว ซักรวมหรือแยก คนทำงานมาเผยความลับนี้แล้ว

ไขปริศนา โรงแรมต่าง ๆ ผ้าเช็ดตัว เช็ดเท้า เช็ดหัว ซักรวมหรือซักแยก คนทำงานเบื้องหลังมาเปิดเผยความลับนี้แล้ว เคลียร์ทันที
ปัจจุบันการไปพักตามโรงแรมต่าง ๆ มักมีผ้าเช็ดตัวแถมมาให้ พร้อมกับผ้าเล็ก ๆ อีก 1 ผืน สำหรับเช็ดอย่างอื่น กลายเป็นบริการพื้นฐานที่โรงแรมไหนไม่มี กลายเป็นผิดปกติทันที
วันที่ 19 เมษายน 2569 ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก มีการตั้งคำถามว่า ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดอื่น ๆ ของโรงแรมที่มีให้ลูกค้านั้น เวลาซัก ได้ซักรวมกันไหม หรือซักแยกประเภท
ชาวเน็ตเจอคำถามแบบนี้เข้าไป วัดใจทันที ชวนคิดดีไม่ได้ แต่คนที่เคยทำงานในธุรกิจดังกล่าว เข้ามาอธิบายว่า ส่วนใหญ่มักจะซักแยกกัน ดังนั้นสบายใจได้ แต่ถ้าอยากสบายใจที่สุด สามารถนำผ้าตัวเองมาใช้ก็ไม่ได้ขัดข้อง
