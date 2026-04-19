พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรกรมพระศรีสวางควัฒน ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วันที่ 19 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก โบราณนานมา รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) สำหรับปริญญาบัตร สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้นำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายในโอกาสต่อไป
นอกจากนี้ ได้กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วันที่ 19 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก โบราณนานมา รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) สำหรับปริญญาบัตร สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้นำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายในโอกาสต่อไป
นอกจากนี้ ได้กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
