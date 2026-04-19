HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรกรมพระศรีสวางควัฒน

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรกรมพระศรีสวางควัฒน ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

          วันที่ 19 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก โบราณนานมา รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) สำหรับปริญญาบัตร สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้นำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายในโอกาสต่อไป


          นอกจากนี้ ได้กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย