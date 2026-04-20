เจ้าหนูเจอไม้แข็ง แม่จับส่งโรงพักหลังอู้ไม่ทำการบ้าน เหลือจะเชื่อ เห็นผลทันตา

ลูกโอ้เอ้ไม่ทำการบ้าน เจอแม่จับส่งโรงพัก ให้คุณตำรวจช่วยดู เหลือจะเชื่อ ทำเสร็จไวทันตา แม่เผยคุณตำรวจสุดใจดี ดัดนิสัยได้จริง
ภาพจาก 163.com
เป็นเรื่องที่พ่อแม่หลาย ๆ คนแอบปวดหัวไม่น้อย เกี่ยวกับการผัดวันประกันพรุ่งในการทำการบ้านของลูก ๆ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่ครูสั่งการบ้านไว้มากมาย แต่เวลาผ่านไปจนจะเปิดเรียนอีกครั้ง เด็ก ๆ ก็ยังคงติดเล่น ไม่ยอมทำการบ้านให้เสร็จสักที และนั่นจึงเกิดเป็นเรื่องสุดฮือฮา เมื่อเด็กคนหนึ่งถูกแม่จับส่งโรงพักเพราะปัญหาเรื่องการบ้าน แถมยังเห็นผลแบบทันตา
ภาพจาก 163.com
จากรายงานของเว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เมื่วันที่ 17 เมษายน 2569 เผยว่า เด็กนักเรียนประถมจากมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน ได้รับบทเรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างไม่คาดคิด หลังถูกแม่จับส่งโรงพัก เพื่อดัดนิสัยที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง
โดย นางสยง แม่ของเด็กชาย เผยว่า ลูกชายวัย 9-10 ขวบของเธอ มักจะทำการบ้านเสร็จช้ากว่าปกติเป็นประจำ และในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา เขาก็เอาแต่อู้ไม่ยอมทำการบ้าน ดังนั้นในเช้าวันที่ 6 เมษายน เธอจึงบอกลูกชายว่า ถ้าเขาทำการบ้านไม่เสร็จภายใน 18.00 น. เธอจะพาเขาส่งโรงพัก ซึ่งลูกชายก็ยอมรับคำแต่โดยดี
ภาพจาก 163.com
แต่ตอนที่เธอกลับบ้านมาในเวลา 17.00 น. กลับพบว่าลูกยังนั่งดูทีวีและกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบชิล ๆ โดยอ้างว่าการบ้านเหลือแค่เขียนเรียงความเท่านั้น แต่จนถึงเวลา 18.00 น. ตามที่ตกลงกันไว้ เขาก็ยังเขียนเรียงความไปได้ไม่กี่ตัวอักษรเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ แม่จึงพาลูกชายไปส่งยังโรงพักใกล้ ๆ บ้าน พร้อมอธิบายสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟัง ซึ่งทางตำรวจก็ยิ้มรับเรื่องไว้ อนุญาตให้เด็กชายนั่งทำการบ้านที่โรงพักได้จนกว่าจะเสร็จ
ภาพจาก 163.com
และดูเหมือนวิธีการนี้จะได้ผลดีเกินคาด เจ้าหนูที่มักโอ้เอ้ทำการบ้านช้า สามารถเขียนเรียงความเสร็จภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง นับเป็นสถิติใหม่ของเจ้าตัว
"คุณตำรวจใจดีกับเรามากค่ะ พวกเขาตกลงที่จะจัดการกับคดีเล็กน้อยนี้ ลูกชายของฉันหน้าแดงก่ำ เขาไม่พูดอะไรเลยสักคำตอนอยู่ที่โรงพัก" นางสยง กล่าว
ทั้งนี้ หลังจากได้บทเรียนดังกล่าวไป แม่เผยว่าลูกชายทำการบ้านเสร็จเร็วขึ้นมาก นิสัยผัดวันประกันพรุ่งของลูกก็ดีขึ้นมากด้วยเมื่อเทียบกับตอนอยู่ที่บ้าน
เหตุการณ์นี้ยังได้รับการยืนยันจากทางตำรวจเมื่อวันที่ 7 เมษายน ระบุว่า มีกรณีที่แม่กับลูกทะเลาะกันเรื่องการบ้านเกิดขึ้นจริง ๆ เจ้าหน้าที่จึงบอกให้เด็กทำการบ้านให้เสร็จก่อนกลับบ้าน พร้อมบอกอีกว่า หลังจากนี้ไปจะมาทำการบ้านที่โรงพักอีกก็ได้นะ
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP