HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าหนูเจอไม้แข็ง แม่จับส่งโรงพักหลังอู้ไม่ทำการบ้าน เหลือจะเชื่อ เห็นผลทันตา

          ลูกโอ้เอ้ไม่ทำการบ้าน เจอแม่จับส่งโรงพัก ให้คุณตำรวจช่วยดู เหลือจะเชื่อ ทำเสร็จไวทันตา แม่เผยคุณตำรวจสุดใจดี ดัดนิสัยได้จริง 

ลูกไม่ทำการบ้าน
ภาพจาก 163.com

          เป็นเรื่องที่พ่อแม่หลาย ๆ คนแอบปวดหัวไม่น้อย เกี่ยวกับการผัดวันประกันพรุ่งในการทำการบ้านของลูก ๆ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่ครูสั่งการบ้านไว้มากมาย แต่เวลาผ่านไปจนจะเปิดเรียนอีกครั้ง เด็ก ๆ ก็ยังคงติดเล่น ไม่ยอมทำการบ้านให้เสร็จสักที และนั่นจึงเกิดเป็นเรื่องสุดฮือฮา เมื่อเด็กคนหนึ่งถูกแม่จับส่งโรงพักเพราะปัญหาเรื่องการบ้าน แถมยังเห็นผลแบบทันตา 

          จากรายงานของเว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เมื่วันที่ 17 เมษายน 2569 เผยว่า เด็กนักเรียนประถมจากมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน ได้รับบทเรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างไม่คาดคิด หลังถูกแม่จับส่งโรงพัก เพื่อดัดนิสัยที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง 
 
          โดย นางสยง แม่ของเด็กชาย เผยว่า ลูกชายวัย 9-10 ขวบของเธอ มักจะทำการบ้านเสร็จช้ากว่าปกติเป็นประจำ และในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา เขาก็เอาแต่อู้ไม่ยอมทำการบ้าน ดังนั้นในเช้าวันที่ 6 เมษายน เธอจึงบอกลูกชายว่า ถ้าเขาทำการบ้านไม่เสร็จภายใน 18.00 น. เธอจะพาเขาส่งโรงพัก ซึ่งลูกชายก็ยอมรับคำแต่โดยดี 
 
          แต่ตอนที่เธอกลับบ้านมาในเวลา 17.00 น. กลับพบว่าลูกยังนั่งดูทีวีและกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบชิล ๆ โดยอ้างว่าการบ้านเหลือแค่เขียนเรียงความเท่านั้น แต่จนถึงเวลา 18.00 น. ตามที่ตกลงกันไว้ เขาก็ยังเขียนเรียงความไปได้ไม่กี่ตัวอักษรเท่านั้น 
 
          ด้วยเหตุนี้ แม่จึงพาลูกชายไปส่งยังโรงพักใกล้ ๆ บ้าน พร้อมอธิบายสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟัง ซึ่งทางตำรวจก็ยิ้มรับเรื่องไว้ อนุญาตให้เด็กชายนั่งทำการบ้านที่โรงพักได้จนกว่าจะเสร็จ 

          และดูเหมือนวิธีการนี้จะได้ผลดีเกินคาด เจ้าหนูที่มักโอ้เอ้ทำการบ้านช้า สามารถเขียนเรียงความเสร็จภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง นับเป็นสถิติใหม่ของเจ้าตัว 

          "คุณตำรวจใจดีกับเรามากค่ะ พวกเขาตกลงที่จะจัดการกับคดีเล็กน้อยนี้ ลูกชายของฉันหน้าแดงก่ำ เขาไม่พูดอะไรเลยสักคำตอนอยู่ที่โรงพัก" นางสยง กล่าว 

          ทั้งนี้ หลังจากได้บทเรียนดังกล่าวไป แม่เผยว่าลูกชายทำการบ้านเสร็จเร็วขึ้นมาก นิสัยผัดวันประกันพรุ่งของลูกก็ดีขึ้นมากด้วยเมื่อเทียบกับตอนอยู่ที่บ้าน 

          เหตุการณ์นี้ยังได้รับการยืนยันจากทางตำรวจเมื่อวันที่ 7 เมษายน ระบุว่า มีกรณีที่แม่กับลูกทะเลาะกันเรื่องการบ้านเกิดขึ้นจริง ๆ เจ้าหน้าที่จึงบอกให้เด็กทำการบ้านให้เสร็จก่อนกลับบ้าน พร้อมบอกอีกว่า หลังจากนี้ไปจะมาทำการบ้านที่โรงพักอีกก็ได้นะ 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP


TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย