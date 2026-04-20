นางเอก AV ในตำนาน หวนคืนวงการในวัย 41 เปิดใจเผยคำพูดลูกสาว ทำให้มีน้ำตา

          นาโฮะ โอซาวะ นางเอก AV ในตำนาน หวนคืนวงการในวัย 41 หลังยุติบทบาทไป 17 ปี เผยคำพูดลูกสาวทำให้มีน้ำตา จากที่คนสงสัยเรื่องครอบครัว

นางเอก AV

          วันที่ 19 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ นาโฮะ โอซาวะ (Naho Ozawa) อดีตนางเอก AV ระดับตำนาน ซึ่งยุติบทบาทไปนานถึง 17 ปี ก่อนจะหวนคืนสู่วงการกลับมาทำการแสดงอีกครั้ง เมื่อปี 2567 ในขณะที่อายุ 41 ปี ด้วยรูปลักษณ์ที่ยังดูอ่อนเยาว์ และหุ่นเป๊ะปังราวกับสาววัยรุ่น ไม่บอกก็แทบไม่เชื่อว่าเธออายุเท่านี้ จึงสร้างความตกตะลึง ดึงดูดความสนใจจากแฟน ๆ และผู้ติดตามได้เป็นอย่างมาก 

นางเอก AV
ภาพจาก X @Ozawa__Naho

นางเอก AV
ภาพจาก X @Ozawa__Naho

          อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเธอจะได้รับเสียงชื่นชมเรื่องการดูแลตัวเองเป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็กระแสพูดถึงเรื่องครอบครัวของเธอ หลายคนสงสัยว่าครอบครัวของเธอจะรู้สึกอย่างไร เมื่อเธอต้องมารับบทบบาทการแสดงในภาพยนตร์ผูู้ใหญ่ในวัยนี้ โดยเฉพาะลูก ๆ ของเธอจะยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาเธอไม่เคยพูดถึงประเด็นนี้เลย

          หลังจากกลับมารับงานในวงการได้ประมาณ 2 ปี เมื่อไม่นานมานี้ นาโฮะ โอซาวะ ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อญี่ปุ่น เปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังการกลับมาของเธอ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เธอได้ทุ่มเทชีวิตให้กับครอบครัว และให้ความสำคัญกับลูก ๆ เป็นอันดับแรก ลูกสาวของเธอเกิด หลังจากที่เธอออกจากวงการไปประมาณ 1 ปี เธอจึงทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการเลี้ยงดูลูก และดูแลพัฒนาการของลูก 

นางเอก AV
ภาพจาก X @Ozawa__Naho

          โอซาวะ เผยว่า เธอทำหน้าที่แม่อย่างเต็มที่ เพราะเธออยากเป็นแม่จริง ๆ หลังจากที่ลูกสาวเข้าสู้วัยเรียน เธอเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมผู้ปกครองอย่างแข็งขัน จนเมื่อลูกสาวขึ้นชั้นมัธยมปลาย เธอก็เริ่มมีกลุ่มเพื่อนเป็นของตัวเอง ในขณะที่เธออายุเข้าเลข 40 เธอรู้สึกเหงา และเริ่มอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเอง เธอจึงได้ทบทวนคุณค่าของตัวเองในฐานะผู้หญิง 

นางเอก AV
ภาพจาก X @Ozawa__Naho

          โดยในตอนแรกเธอไม่คิดที่จะกลับมาทำงานในวงการ AV เพราะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับโอกาสใหม่อีกครั้ง แต่เธอก็ได้รับโอกาสที่ดี เธอยอมรับว่า เธอเตรียมใจว่าจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ แต่สิ่งที่เธอเป็นห่วงมากที่สุดคือความคิดและความรู้สึกของลูกสาว

นางเอก AV
ภาพจาก X @Ozawa__Naho

          อย่างไรก็ดี เมื่อโอซาวะ บอกความต้องการกับลูกสาวอย่างตรงไปตรงมาว่า "ฉันอยากสนุกกับชีวิต" ลูกสาวของเธอไม่ได้ตำหนิต่อว่าหรือคัดค้าน ตรงกันข้ามลูกสาวกลับบอกว่า "โอเค เพราะแม่เป็นแม่ที่พิเศษมาก" ซึ่งทำให้เธอซาบซึ้งใจมากจนมีน้ำตา 

          สำหรับ นาโฮะ โอซาวะ เดบิวต์เข้าวงการครั้งแรกเมื่อปี 2545 และกลายเป็นนางเอก AV ดาวรุ่งที่ได้รับความนิยม แต่หลังจากทำงานได้เพียง 5 ปี เธอก็ประกาศลาออกจากวงการในขณะที่เส้นทางอาชีพการงานกำลังรุ่งเรือง สร้างความเสียดายให้กับแฟน ๆ ซึ่งในขณะนั้นเธอแสดงความตั้งใจที่จะไปสร้างครอบครัวที่ดี และเธอก็ทำหน้าที่ของเธอได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนที่จะหวนกลับสู่วงการอีกครั้งในฐานะ "ตำนานคืนชีพ"  

นางเอก AV
ภาพจาก X @Ozawa__Naho

นางเอก AV
ภาพจาก X @Ozawa__Naho

นางเอก AV
ภาพจาก X @Ozawa__Naho

นางเอก AV
ภาพจาก X @Ozawa__Naho

นางเอก AV
ภาพจาก X @Ozawa__Naho

นางเอก AV
ภาพจาก X @Ozawa__Naho

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday 


อัปเดตล่าสุด 20 เมษายน 2569 เวลา 11:39:05 3,886 อ่าน
