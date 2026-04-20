คนวงในเผย เบื้องหลังฉากเซ็กส์ ทีมงานทำยังไง ถ้านักแสดงเกิดอารมณ์ขึ้นจริง

          เบื้องหลังฉากติดเรต นักแสดงเคยเกิดอารมณ์จริง ๆ หรือไม่ ทีมงานเผยเบื้องหลัง จัดการยังไงถ้าเจอเรื่องแบบนี้ จะหยุดหรือไปต่อ ถ้านักแสดงกิดตื่นตัวขึ้นมา

เบื้องหลังกองถ่าย

          ฉากเร่าร้อนที่แฟน ๆ ได้เห็นจากซีรีส์ หลาย ๆ ครั้งมักกลายมาเป็นชอตฮือฮาที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมเป็นอย่างมาก ซึ่งในขณะที่เราต่างรู้กันดีว่าสิ่้งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการแสดง แต่ด้วยความใกล้ชิดแบบสมจริงที่ได้เห็น ก็ชวนให้อดสงสัยไม่ได้ว่านักแสดงจะเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาจริง ๆ บ้างหรือไม่ และทีมงานจะมีวิธีรับมืออย่างไรกับสถานการณ์นั้น 

          วันที่ 15 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Ladbible รายงานว่า ในขณะที่หน้าที่หลักของนักแสดงคือทำการแสดงที่ทำให้ผู้ชมเชื่อในบทบาทนั้น ๆ ไม่เว้นแม้ในฉากเซ็กส์ ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องยากสุด ๆ ที่จะฝืนปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย การที่นักแสดงเกิด "ตื่นตัว" ขึ้นมาระหว่างฉากนั้น จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ 

เบื้องหลังกองถ่าย

          และนั่นจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทีมงานจำต้องมี ผู้ประสานงานด้านความใกล้ชิด เข้ามาช่วยนักแสดงให้สามารถรับมือกับช่วงเวลาที่น่าอึดอัดนี้ได้ และ เดวิด แท็กเกอเรย์ หนึ่งในผู้ประสานงานด้านความใกล้ชิดคนแรก ๆ ของอังกฤษ จะออกมาเปิดเผยว่าเขาช่วยให้นักแสดง ผ่านพ้นการถ่ายฉากนั้น ๆ ไปได้อย่างไร 

          เดวิด แท็กเกอเรย์ ฝึกฝนการแสดงอยู่นาน 5 ปี ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำกับ โปรดิวเซอร์ และเริ่มทำหน้าที่ผู้ประสานงานด้านความใกล้ชิด มาตั้งแต่แต่ปี 2560 เขามีส่วนออกแบบท่าทากในฉากเซ็กส์ให้กับค่ายดังมากมาย ทั้ง Netflix, Disney, HBO, BBC และ Sky

เบื้องหลังกองถ่าย
ภาพจาก Instagram dthackeray

          เขาอธิบายว่า งานของเขาคือการแบ่งเบาความกดดันของนักแสดง ด้วยการดูแลฉากจำลองการมีเพศสัมพันธ์และฉากเปลือย พวกเขาช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยแก่นักแสดง และส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและโปร่งใส เปิดโอกาสให้นักแสดงสามารถปฏิเสธได้ หากพวกเขาไม่สบายใจกับการสัมผัส หรือการเข้าฉากต่าง ๆ

          นอกจากนี้ หน้าที่ดังกล่าวยังต้องดูแลให้ทีมงานสามารถปิดกองได้เมื่อจำเป็น นั่นรวมถึงการรับมือกับนักแสดงที่เกิดรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ เพื่อให้การถ่ายทำยังดำเนินต่อไปได้ 

          โดยเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ เดวิด เชื่อว่าแนวทางที่ดีคือ การหยุดพักสักครู่ อาจจะให้เวลานักแสดงสัก 5 นาที จากนั้นเขาก็จะเข้าไปเช็กดู แล้วค่อยให้นักแสดงกลับมาเข้าฉากต่อเมื่อพวกเขาพร้อม เพราะปล่อยให้พวกเขาเข้าฉากต่อ ๆ ไปทั้งแบบนั้น สถานการณ์จะยิ่งแย่ลง

เบื้องหลังกองถ่าย
ภาพจาก Instagram dthackeray
  
          เขายังเผยอีกว่า เนื่องจากนักแสดงต้องถ่ายทอดบทบาทนั้น ๆ ผ่านทั้งร่างกายและจิตใจ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเกิดตื่นตัวขึ้นมาในฉากเซ็กส์ ซึ่งเขาต้องพยายามแสดงออกให้ชัดจนว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาปกติ เพื่อไม่ให้พวกนักแสดงรู้สึกอึดอัดไปยิ่งกว่าเดิม 
 
          "มันจะแย่ที่สุดถ้าเราไปจ้องมองหรือทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ ผมจะบอกทีมงานไว้เช่นกัน" เดวิด ระบุ พร้อมย้ำว่าเขาเองยังต้องทำให้นักแสดงรับรู้ด้วยว่ากำลังจะถ่ายฉากอะไร มีความโป๊เปลือยระดับไหน แทนที่จะให้นักแสดงมาเซอร์ไพรส์เอาหน้างาน 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
คนวงในเผย เบื้องหลังฉากเซ็กส์ ทีมงานทำยังไง ถ้านักแสดงเกิดอารมณ์ขึ้นจริง โพสต์เมื่อ 20 เมษายน 2569 เวลา 12:22:31
