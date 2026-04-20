วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 มีคนกลุ่มหนึ่งได้หยุด 4 วันติดต่อกัน กว่า 10 ล้านคน

 
          วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 เปิดเงื่อนไขคนได้หยุด 4 วันติดต่อกัน มีเพียงกลุ่มเดียว ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นเพราะอะไร ทำไมข้าราชการอดได้

          หลังจากหยุดยาวสงกรานต์ผ่านพ้น คนไทยหลายคนก็เตรียมส่องปฏิทินกันต่อว่า หยุดยาวครั้งหน้าจะมาเมื่อไรหนอ แต่ไม่ต้องรอนาน มันมาเร็วกว่าที่คิด

          วันที่ 20 เมษายน 2569 กระปุกดอทคอม จะสรุปถึงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569  ว่า ในปีนี้จะมีช่วงหยุดยาว 4 วันติดต่อกันตั้งแต่ต้นเดือน แต่จะไม่ได้หยุดกันทุกคน คนที่ได้จะมีเพียงพนักงานบริษัทเอกชนเท่านั้น ส่วนข้าราชการได้แค่ 3 วันติดต่อกัน มันเป็นเพราะอะไร

ทำไมเอกชนได้หยุด 4 วันติดต่อกัน


          คนกลุ่มนี้จะเริ่มหยุดตั้งแต่วันที่ 1-4 พฤษภาคม ตั้งแต่วันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม) ซึ่งเป็นวันหยุดเฉพาะของคนทำงานบริษัทเอกชน และวันฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม) รวมทั้งสิ้น 4 วัน

          ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ในปี 2562 มีพนักงานบริษัทเอกชนทั้งประเทศประมาณ 14 ล้านคน

ทำไมราชการได้หยุดแค่ 3 วัน


          สำหรับกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐ จะไม่ได้หยุดในวันแรงงานแห่งชาติ ทำให้เริ่มหยุดวันที่ 2-4 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้จะได้หยุดในวันพืชมงคลที่เอกชนไม่ได้หยุด ปีนี้ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคมแทน

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 มีคนกลุ่มหนึ่งได้หยุด 4 วันติดต่อกัน กว่า 10 ล้านคน โพสต์เมื่อ 20 เมษายน 2569 เวลา 14:24:59
