วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 มีคนกลุ่มหนึ่งได้หยุด 4 วันติดต่อกัน กว่า 10 ล้านคน

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 เปิดเงื่อนไขคนได้หยุด 4 วันติดต่อกัน มีเพียงกลุ่มเดียว ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นเพราะอะไร ทำไมข้าราชการอดได้
หลังจากหยุดยาวสงกรานต์ผ่านพ้น คนไทยหลายคนก็เตรียมส่องปฏิทินกันต่อว่า หยุดยาวครั้งหน้าจะมาเมื่อไรหนอ แต่ไม่ต้องรอนาน มันมาเร็วกว่าที่คิด
วันที่ 20 เมษายน 2569 กระปุกดอทคอม จะสรุปถึงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ว่า ในปีนี้จะมีช่วงหยุดยาว 4 วันติดต่อกันตั้งแต่ต้นเดือน แต่จะไม่ได้หยุดกันทุกคน คนที่ได้จะมีเพียงพนักงานบริษัทเอกชนเท่านั้น ส่วนข้าราชการได้แค่ 3 วันติดต่อกัน มันเป็นเพราะอะไร
ทำไมเอกชนได้หยุด 4 วันติดต่อกัน
คนกลุ่มนี้จะเริ่มหยุดตั้งแต่วันที่ 1-4 พฤษภาคม ตั้งแต่วันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม) ซึ่งเป็นวันหยุดเฉพาะของคนทำงานบริษัทเอกชน และวันฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม) รวมทั้งสิ้น 4 วัน
ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ในปี 2562 มีพนักงานบริษัทเอกชนทั้งประเทศประมาณ 14 ล้านคน
ทำไมราชการได้หยุดแค่ 3 วัน
สำหรับกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐ จะไม่ได้หยุดในวันแรงงานแห่งชาติ ทำให้เริ่มหยุดวันที่ 2-4 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้จะได้หยุดในวันพืชมงคลที่เอกชนไม่ได้หยุด ปีนี้ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคมแทน