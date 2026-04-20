ฮือฮา ! แม่เจ้าบ่าวสวยสะดุดตา ออร่าพุ่งจนเป็นไวรัลดัง รู้อายุทึ่ง เผยเคล็ดลับยิ่งตะลึง

โซเชียลฮือฮา แม่เจ้าบ่าวในงานแต่งงานที่เวียดนาม สวยสะดุดตาออร่าพุ่งจนเป็นไวรัลดัง รู้อายุทำเอาทึ่ง ก่อนเผยเคล็ดลับยิ่งตะลึง เหลือจะเชื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Kenh14 เมื่อไม่นานมานี้มีภาพจากงานแต่งงานแห่งหนึ่งในเวียดนาม กลายเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อมีบุคคลหนึ่งในงานสวยสะดุดตา ซึ่งเธอไม่ใช่เจ้าสาว แต่เป็น "แม่ของเจ้าบ่าว" ที่สร้างความตกตะลึงและทำให้ผู้คนฮือฮาไปตาม ๆ กัน โดยเฉพาะอย่างเมื่อได้รู้อายุของเธอ และยิ่งน่าทึ่งมากไปกว่านั้น เมื่อเธอออกมาเปิดใจเผยเคล็ดลับที่ทำให้ดูอ่อนเยาว์กว่าวัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hoàng Nguyên Vũ
งานแต่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม จากที่ถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่า แม่เจ้าบ่าวปรากฏตัวในชุดพิธีการสีแดง ใบหน้าของเธอดูสวยโดดเด่นออร่าเปล่งประกาย ท่าทางสง่างาม มีรูปร่างดี ผิวขาวเนียน และมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใส จึงดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปชื่นชมเป็นจำนวนมาก คลิปวิดีโอของเธอมียอดวิวถึง 2.3 ล้านครั้ง และมีการแชร์ต่อกันกว่าหลายหมื่นครั้ง ภายในเวลาเพียงไม่กี่วันหลังจากโพสต์
ภายหลังจากภาพถ่ายของแม่เจ้าบ่าวรายนี้กลายเป็นไวรัล สื่อท้องถิ่นรายงานว่า บุคคลในภาพคือ เหงียน มินห์ ฮาง เกิดปี 2525 ปัจจุบันอายุ 43 ปี และเป็นคุณแม่ลูกสาม โดยงานแต่งงานดังกล่าวเป็นงานแต่งงานของลูกชายคนโตของเธอ ซึ่งอายุ 22 ปี จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา แขกในงานต่างพากันตกตะลึงและประทับใจในความงามของแม่เจ้าบ่าว จึงได้บันทึกภาพนำไปโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ก่อนที่จะถูกแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hoàng Nguyên Vũ
เหงียน มินห์ ฮาง เผยว่า เธอรู้สึกตกใจและประหลาดใจมาก ไม่คิดว่าเธอจะกลายเป็นไวรัลและได้รับคำชมมากเช่นนี้ อย่างไรก็ดี เธอได้กล่าวอย่างถ่อมตัวว่า "ที่จริงแล้ว ฉันไม่ได้สวยและอ่อนเยาว์อย่างที่ทุกคนพูดขนาดนั้น ฉันแค่โชคดีที่ได้เจอช่างแต่งหน้าที่ใช่ ใบหน้าของฉันเลยดูสวยงามลงตัวมากขึ้น"
ส่วนเคล็ดลับความงามของแม่เจ้าบ่าวรายนี้ เธอเผยว่าไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษ เพราะทำงานอยู่ในแวดวงธุรกิจ ทำให้เธอต้องยุ่งอยู่กับงานและดูแลครอบครัวจนแทบไม่มีเวลาไปทำทรีตเมนต์เสริมความงาม หรือแม้แต่ออกกำลังกายมากนัก เคล็ดลับในการคงความอ่อนเยาว์ของเธอจึงเรียบง่ายอย่างน่าประหลาดใจ นั่นคือ การดูแลผิวขั้นพื้นฐานที่บ้าน กินอาหารที่มีประโยชน์ และควบคุมอาหารอย่างเหมาะสม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hoàng Nguyên Vũ
"บางคนเข้าใจผิดคิดว่าฉันไปทำทรีตเมนต์ผิวขาวมา เพราะผิวขาวมาก แต่ความจริงแล้ว ฉันไม่มีเวลาไปสปาเพื่อเสริมความงามเลย และฉันก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใด ๆ ด้วย" เหงียน มินห์ ฮาง กล่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hoàng Nguyên Vũ
สำหรับงานแต่งงานของลูกชาย เธอค่อนข้างกดดันเพราะเป็นลูกชายคนเดียว ในฐานะหัวหน้าครอบครัว เธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะส่งเสริมความสุขของทั้งคู่ และเธอยังให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติต่อลูกสะใภ้เหมือนลูกสาวแท้ ๆ ของเธออีก 2 คน โดยเธอไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความงามภายนอก แต่เป็น "ความงามทางปัญญา" ควบคู่ไปกับทักษะการใช้ชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hoàng Nguyên Vũ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hoàng Nguyên Vũ
ขอบคุณข้อมูลจาก Kenh14, 2sao