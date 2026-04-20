เผยพระรูป เจ้าชาย - เจ้าหญิงฝาแฝดแห่งเดนมาร์ก พระชันษา 15 ปี ทรงพระสิริโฉมงดงาม

            สำนักพระราชวังเดนมาร์ก เผยแพร่พระรูปชุดใหม่ของ เจ้าชายวินเซนต์ และ เจ้าหญิงโจเซฟิน พระราชโอรสและพระราชธิดาฝาแฝดของกษัตริย์เดนมาร์ก  

ราชวงศ์เดนมาร์ก
ภาพจาก Michael W. Holm / Shutterstock.com

            วันที่ 18 เมษายน 2569 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า สำนักพระราชวังของเดนมาร์ก เผยแพร่พระรูปชุดใหม่ของ เจ้าชายวินเซนต์ และ เจ้าหญิงโจเซฟิน แห่งเดนมาร์ก พระราชโอรสและพระราชธิดาฝาแฝด ในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 แห่งเดนมาร์ก ขณะทรงเข้าพิธีรับศีลกำลัง ณ โบสถ์พระราชวังเฟรเดนส์บอร์ก ซึ่งเป็นโบสถ์เดียวกับที่สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 ทรงรับศีลกำลัง เมื่อปี 2524

            โดยข้อความบนโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของสำนักพระราชวัง ระบุว่า "ช่วงเวลาจากพิธีรับศีลกำลังของ เจ้าชายวินเซนต์ และ เจ้าหญิงโจเซฟิน ในโบสถ์พระราชวังเฟรเดนส์บอร์ก" ขณะที่ผู้ประกอบพิธีคือ บิชอปเฮนริก วิก-พูลเซน 

            อนึ่ง เจ้าชายวินเซนต์ และ เจ้าหญิงโจเซฟิน ขณะนี้ทรงมีพระชันษาครบ 15 ปีแล้ว 





ขอบคุณข้อมูลจาก The News



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อัปเดตล่าสุด 20 เมษายน 2569 เวลา 17:49:25
