เผยพระรูป เจ้าชาย - เจ้าหญิงฝาแฝดแห่งเดนมาร์ก พระชันษา 15 ปี ทรงพระสิริโฉมงดงาม

สำนักพระราชวังเดนมาร์ก เผยแพร่พระรูปชุดใหม่ของ เจ้าชายวินเซนต์ และ เจ้าหญิงโจเซฟิน พระราชโอรสและพระราชธิดาฝาแฝดของกษัตริย์เดนมาร์ก
ภาพจาก Michael W. Holm / Shutterstock.com
วันที่ 18 เมษายน 2569 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า สำนักพระราชวังของเดนมาร์ก เผยแพร่พระรูปชุดใหม่ของ เจ้าชายวินเซนต์ และ เจ้าหญิงโจเซฟิน แห่งเดนมาร์ก พระราชโอรสและพระราชธิดาฝาแฝด ในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 แห่งเดนมาร์ก ขณะทรงเข้าพิธีรับศีลกำลัง ณ โบสถ์พระราชวังเฟรเดนส์บอร์ก ซึ่งเป็นโบสถ์เดียวกับที่สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 ทรงรับศีลกำลัง เมื่อปี 2524
โดยข้อความบนโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของสำนักพระราชวัง ระบุว่า "ช่วงเวลาจากพิธีรับศีลกำลังของ เจ้าชายวินเซนต์ และ เจ้าหญิงโจเซฟิน ในโบสถ์พระราชวังเฟรเดนส์บอร์ก" ขณะที่ผู้ประกอบพิธีคือ บิชอปเฮนริก วิก-พูลเซน
อนึ่ง เจ้าชายวินเซนต์ และ เจ้าหญิงโจเซฟิน ขณะนี้ทรงมีพระชันษาครบ 15 ปีแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก The News