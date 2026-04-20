เส้นบนผ้าเช็ดตัว คืออะไร หลายคนอาจเอาไว้จับ ความจริงประโยชน์มากกว่านั้น

เส้นบนผ้าเช็ดตัว คืออะไร หลายคนอาจเอาไว้จับ บางคนอาจแบ่งฝั่ง แต่ความจริงประโยชน์มีมากกว่านั้น ไม่งั้นคงไม่เป็นผ้าเช็ดตัว
หนึ่งในของที่เราใช้กันเป็นประจำทุกวันอย่างผ้าเช็ดตัว แต่คงไม่มีใครสังเกตว่า บนผ้านั้นมีเส้นปริศนาเส้นหนึ่งติดอยู่ หรือถ้าคนรู้ ก็คงไม่ได้คิดว่า เส้นนี้มีไว้ทำอะไร
วันที่ 20 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก ลองวิเคราะห์ดู อธิบายถึงประโยชน์ของเส้นบนผ้าขนหนูว่า ที่ทำไว้เพื่อช่วยให้ผ้าคงรูป ไม่ย้วย ไม่เสียทรง เพราะผ้าขนหนูเป็นขนนุ่ม ๆ ทั้งผืน ดังนั้นจุดตรงเส้น จำเป็นต้องทอให้แน่นกว่าส่วนอื่น เพื่อประคองผ้าเอาไว้
แต่สำหรับมุมคนใช้งาน อาจไม่ได้คิดลึกขนาดนั้น คิดแค่ว่า ด้านหนึ่งใช้เช็ดหน้า อีกด้านใช้เช็ดตัว หรือเป็นไกด์สำหรับหยิบผ้าเท่านั้น
หนึ่งในของที่เราใช้กันเป็นประจำทุกวันอย่างผ้าเช็ดตัว แต่คงไม่มีใครสังเกตว่า บนผ้านั้นมีเส้นปริศนาเส้นหนึ่งติดอยู่ หรือถ้าคนรู้ ก็คงไม่ได้คิดว่า เส้นนี้มีไว้ทำอะไร
วันที่ 20 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก ลองวิเคราะห์ดู อธิบายถึงประโยชน์ของเส้นบนผ้าขนหนูว่า ที่ทำไว้เพื่อช่วยให้ผ้าคงรูป ไม่ย้วย ไม่เสียทรง เพราะผ้าขนหนูเป็นขนนุ่ม ๆ ทั้งผืน ดังนั้นจุดตรงเส้น จำเป็นต้องทอให้แน่นกว่าส่วนอื่น เพื่อประคองผ้าเอาไว้
แต่สำหรับมุมคนใช้งาน อาจไม่ได้คิดลึกขนาดนั้น คิดแค่ว่า ด้านหนึ่งใช้เช็ดหน้า อีกด้านใช้เช็ดตัว หรือเป็นไกด์สำหรับหยิบผ้าเท่านั้น