เปิดความลับ ผู้เชี่ยวชาญชี้ กระเป๋าเดินทางห่อล็อกเสียหายมากกว่า แบบธรรมดาเซฟสุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางผู้มากประสบการณ์ เผยความลับ กระเป๋าเดินทางแบบธรรมดาปลอดภัยกว่า ส่วนกระเป๋าเดินทางที่ห่อหรือล็อกจะเสียหายมากกว่า
นักท่องเที่ยวบางคนชอบกระเป๋าเดินทางสีสดใส หรือมีลักษณะที่โดดเด่นเพื่อให้จำง่าย และง่ายต่อการติดตาม แต่หารู้ไม่ว่าในความเป็นจริงกลับให้ผลที่ไม่ค่อยดีนัก โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางผู้มีประสบการณ์ไปมาแล้วกว่า 100 ประเทศ ออกมาแชร์ความลับอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึง
วันที่ 18 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า ลี ทอมป์สัน (Lee Thompson) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทท่องเที่ยว Flash Pack ของอังกฤษ ซึ่งเดินทางมาแล้วกว่า 1,000 เที่ยวบิน และผ่านสนามบินมากกว่าหลายร้อยแห่งทั่วโลก ได้ออกมาเปิดเผยเคล็ดลับในการเดินทางที่ได้ผลจริงจากประสบการณ์ตรง และผ่านการลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน โดยเขาได้แนะนำว่า การใช้กระเป๋าเดินทางแบบธรรมดาเป็นวิธีที่ดีที่สุด และเตือนว่าการห่อหรือล็อกแบบพิเศษอาจทำให้กระเป๋าเดินทางเสียหายได้มากกว่า
ทอมป์สัน เผยว่า แม้สนามบินขนาดใหญ่จะถูกออกแบบมาเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ แต่นักเดินทางมักทำให้การเดินทางของตนเองยากลำบากขึ้นโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะการห่อหุ้ม หรือล็อกพิเศษ รวมถึงการประดับตกแต่งเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยป้องกันกระเป๋า แต่จะยิ่งดึงดูดความสนใจจากผู้ไม่ประสงค์ดี และตั้งใจทำให้กระเป๋าได้รับความเสียหาย
"ผมเคยเห็นกระเป๋าเดินทางถูกตัดขาด ตัวล็อกถูกดึงออก และถูกกรีดด้วยมีด สิ่งพิเศษเหล่านี้จะทำให้กระเป๋าของคุณตกเป็นเป้าขนาดใหญ่ โดยทั่วไปแล้ว กระเป๋าเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดคือ กระเป๋าธรรมดาที่เรียบ ๆ" ทอมป์สัน กล่าว
นอกจากนี้ ทอมป์สันยังได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเผื่อเวลาเดินทาง เผยว่า โดยปกติแล้ว การมาถึงสนามบิน 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทางจะเป็นช่วงเวลาที่คนต่อคิวกันมากที่สุด แต่การมาถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง จะช่วยลดความเครียดและทำให้มีเวลาเหลือสำหรับการกินอาหาร ช้อปปิ้ง และพักผ่อน
ทั้งนี้ ยังมีทริกเล็ก ๆ สำหรับผู้ที่เดินทางคนเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทอมป์สัน ชี้ให้สังเกตเลือกช่องตรวจความปลอดภัยที่ถูกต้อง เนื่องจากเครื่องสแกนรุ่นใหม่ทำงานได้เร็วขึ้น และโดยปกติแล้วแถวสำหรับผู้เดินทางคนเดียวจะเคลื่อนที่เร็วกว่าแถวสำหรับผู้ที่มีครอบครัว และมีสัมภาระติดตัวจำนวนมาก
