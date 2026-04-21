ระทึก ชายสวมหน้ากาก-พกมีดโผล่งานวัด 2 หนุ่มร่วมไล่ล่า พบหนึ่งในฮีโร่คือนักร้อง

ภาพจาก Threads heinekenchou
ภาพจาก Threads willisloye
ภาพจาก Threads willisloye
ภาพจาก Threads willisloye
ภาพจาก Threads willisloye
ภาพจาก Threads heinekenchou
วันที่ 20 เมษายน 2569 เว็บไซต์ MS News รายงานเหตุระทึกที่เกิดขึ้นในเมืองไถจง ของไต้หวัน หลังมีชายถืออาวุธมีด สวมชุดดำและหน้ากากอำพรางใบหน้าอยู่ท่ามกลางฝูงชน ก่อนจะเกิดการไล่ล่าจนจับกุมตัวชายคนนี้ไว้ได้ก่อนเกิดเหตุร้าย โดยผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นฮีโร่จากเหตุการณ์นี้ ก็คือ วิลลิส ลอย นักร้องชาวสิงคโปร์วัย 43 ปี
รายงานเผยว่า วิลลิสเป็นชาวสิงคโปร์ที่มาอาศัยอยู่ในไต้หวันได้ 5 ปีแล้ว และได้ร่วมงานกับวัดแห่งหนึ่งในเขตต้าหลี่ ของเมืองไถจง เพื่อปรับปรุงดนตรีของวัดให้ทันสมัยขึ้น ด้วยการนำเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับเพลงที่มีความร่วมสมัย เพื่อให้ดึงดูดผู้ชมหนุ่มสาว
ภาพจาก Threads heinekenchou
ภาพจาก Threads heinekenchou
ในงานวัดที่จัดขึ้นเพื่อฉลองวันเกิดของเทพเจ้าล่าสุด ซึ่งมีการจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม และมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน วิลลิสก็ได้ขึ้นทำการแสดงเช่นกัน โดยหลังแสดงเสร็จ เขาลงมายืนชมการแสดงถัดไป บริเวณใกล้ ๆ หน้าเวที ตอนนั้นเองที่เขาสังเกตเห็นชายคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลนัก
ชายคนดังกล่าว สูงประมาณ 175 เซนติเมตร สวมชุดสีดำทั้งตัว สวมถุงมือ และหน้ากากหน้ายิ้มสีขาว โดยชายคนนี้ยกมือขวาโบกให้คนที่อยู่ใกล้เวที ขณะที่มือซ้ายล้วงอยู่ในกระเป๋า
ตอนแรกเขาคิดว่าชายคนนี้อาจเป็นนักแสดงรับเชิญ แต่ไม่นานก็เริ่มสงสัย เมื่อสังเกตเห็นวัตถุแวววาวในกระเป๋าของชายสวมหน้ากาก
ภาพจาก Threads willisloye
ต่อมารองเจ้าอาวาสของวัดเข้าไปหาชายคนนี้ เพื่อถามว่าเขาเป็นใคร มาทำอะไรที่นี่ แต่แทนที่จะตอบเขากลับหันหลัง วิ่งหนีออกไปทันที ทำให้นักร้องชายกับพลเมืองดีคนอื่น ๆ รีบวิ่งไล่ตามไป เพราะเกรงว่าเขาจะทำอันตรายในสถานที่ซึ่งมีผู้คนอยู่พลุกพล่าน
ภาพจาก Threads willisloye
ภาพจาก Threads willisloye
หลังจากวิ่งหนีได้ประมาณ 50 เมตร ผู้ต้องสงสัยก็หยุด วิลลิสหยิบท่อนไม้จากข้างทางมาป้องกันตัว เพราะอีกฝ่ายมีอาวุธ และขอให้ถอดหน้ากากออก แต่ชายคนนี้กลับวิ่งหนีอีกครั้ง การไล่ล่าจึงดำเนินต่อไปอีกราว 350 เมตร ก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกควบคุมตัวได้ในที่สุด โดยที่วิลลิสกับเพื่อนของเขา ชุนเสี่ยว เป็นผู้จับชายผู้ต้องสงสัยไว้ได้
รายงานเผยว่าทั้งคู่จงใจไม่ตะโกนเรียกผู้ต้องสงสัย เพื่อหลอกให้อีกฝ่ายตายใจว่าคงไม่มีใครวิ่งตามแล้ว ก่อนจะฉวยโอกาสเข้าล็อกคอจากด้านหลัง ใช้ไม้ตีขาและจับตรึงลงบนพื้น ก่อนที่ผู้เห็นเหตุการณ์คนอื่น ๆ จะรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาจัดการ
ทั้งนี้ ระหว่างที่ตำรวจเข้าจับกุม พบว่าชายคนดังกล่าวยังพยายามขัดขืน ทำให้ตำรวจหญิงและ ชุนเสี่ยว ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แต่สุดท้ายผู้ก่อเหตุก็ถูกควบคุมตัวไว้ได้ พร้อมอาวุธมีด 2 เล่ม
ภาพจาก Threads willisloye
ภาพจาก Threads willisloye
หลังเหตุการณ์สงบลง วิลลิสเผยกับสื่อว่า เขาเลือกที่จะทำสิ่งนี้เพราะกังวลว่าสถานการณ์อาจจะบานปลาย จนเกิดเหตุรุนแรง อีกทั้งเหตุการณ์คนร้ายแทงคนบนรถไฟฟ้าใต้ดินไทเปที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ก็ยังคงเป็นฝันร้ายที่ฝังใจผู้คน ทำให้เขากลัวว่าชายคนนี้อาจจะไล่ฟันใครก็ตามที่วิ่งผ่าน ดังนั้นแม้สิ่งที่เขาทำจะเสี่ยง แต่เขาก็คงจะทำมันอีกแน่นอน 100%
ภาพจาก Threads willisloye
ทั้งนี้ เขายอมรับว่ารู้สึกโล่งใจที่ไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ พร้อมฝากเตือนไปยังผู้คนให้ระวังตัวเสมอเมื่อออกนอกบ้าน
ภาพจาก Threads willisloye
ภาพจาก Threads willisloye
ขณะที่ทางตำรวจยังสืบสวนเหตุการณ์นี้อยู่
ขอบคุณข้อมูลจาก MS News
ขอบคุณภาพจาก Threads heinekenchou, willisloye