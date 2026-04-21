ระทึก ชายสวมหน้ากาก-พกมีดโผล่งานวัด 2 หนุ่มร่วมไล่ล่า พบหนึ่งในฮีโร่คือนักร้อง

          ระทึก ชายสวมหน้ากาก-พกมีดเข้าที่ชุมชน เจอนักร้องหนุ่มไล่จับ ตะครุบสำเร็จก่อนก่อเหตุร้าย คนยกเป็นฮีโร่ ย้ำเหตุร้ายที่ไทเปยังฝังใจ โล่งไม่มีใครเป็นอะไร
ภาพจาก Threads heinekenchou

          วันที่ 20 เมษายน 2569 เว็บไซต์ MS News รายงานเหตุระทึกที่เกิดขึ้นในเมืองไถจง ของไต้หวัน หลังมีชายถืออาวุธมีด สวมชุดดำและหน้ากากอำพรางใบหน้าอยู่ท่ามกลางฝูงชน ก่อนจะเกิดการไล่ล่าจนจับกุมตัวชายคนนี้ไว้ได้ก่อนเกิดเหตุร้าย โดยผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นฮีโร่จากเหตุการณ์นี้ ก็คือ วิลลิส ลอย นักร้องชาวสิงคโปร์วัย 43 ปี 

          รายงานเผยว่า วิลลิสเป็นชาวสิงคโปร์ที่มาอาศัยอยู่ในไต้หวันได้ 5 ปีแล้ว และได้ร่วมงานกับวัดแห่งหนึ่งในเขตต้าหลี่ ของเมืองไถจง เพื่อปรับปรุงดนตรีของวัดให้ทันสมัยขึ้น ด้วยการนำเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับเพลงที่มีความร่วมสมัย เพื่อให้ดึงดูดผู้ชมหนุ่มสาว

          ในงานวัดที่จัดขึ้นเพื่อฉลองวันเกิดของเทพเจ้าล่าสุด ซึ่งมีการจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม และมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน วิลลิสก็ได้ขึ้นทำการแสดงเช่นกัน โดยหลังแสดงเสร็จ เขาลงมายืนชมการแสดงถัดไป บริเวณใกล้ ๆ หน้าเวที ตอนนั้นเองที่เขาสังเกตเห็นชายคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลนัก 

          ชายคนดังกล่าว สูงประมาณ 175 เซนติเมตร สวมชุดสีดำทั้งตัว สวมถุงมือ และหน้ากากหน้ายิ้มสีขาว โดยชายคนนี้ยกมือขวาโบกให้คนที่อยู่ใกล้เวที ขณะที่มือซ้ายล้วงอยู่ในกระเป๋า

          ตอนแรกเขาคิดว่าชายคนนี้อาจเป็นนักแสดงรับเชิญ แต่ไม่นานก็เริ่มสงสัย เมื่อสังเกตเห็นวัตถุแวววาวในกระเป๋าของชายสวมหน้ากาก 

          ต่อมารองเจ้าอาวาสของวัดเข้าไปหาชายคนนี้ เพื่อถามว่าเขาเป็นใคร มาทำอะไรที่นี่ แต่แทนที่จะตอบเขากลับหันหลัง วิ่งหนีออกไปทันที ทำให้นักร้องชายกับพลเมืองดีคนอื่น ๆ รีบวิ่งไล่ตามไป เพราะเกรงว่าเขาจะทำอันตรายในสถานที่ซึ่งมีผู้คนอยู่พลุกพล่าน 

          หลังจากวิ่งหนีได้ประมาณ 50 เมตร ผู้ต้องสงสัยก็หยุด วิลลิสหยิบท่อนไม้จากข้างทางมาป้องกันตัว เพราะอีกฝ่ายมีอาวุธ และขอให้ถอดหน้ากากออก แต่ชายคนนี้กลับวิ่งหนีอีกครั้ง การไล่ล่าจึงดำเนินต่อไปอีกราว 350 เมตร ก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกควบคุมตัวได้ในที่สุด โดยที่วิลลิสกับเพื่อนของเขา ชุนเสี่ยว เป็นผู้จับชายผู้ต้องสงสัยไว้ได้ 

          รายงานเผยว่าทั้งคู่จงใจไม่ตะโกนเรียกผู้ต้องสงสัย เพื่อหลอกให้อีกฝ่ายตายใจว่าคงไม่มีใครวิ่งตามแล้ว ก่อนจะฉวยโอกาสเข้าล็อกคอจากด้านหลัง ใช้ไม้ตีขาและจับตรึงลงบนพื้น ก่อนที่ผู้เห็นเหตุการณ์คนอื่น ๆ จะรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาจัดการ 

          ทั้งนี้ ระหว่างที่ตำรวจเข้าจับกุม พบว่าชายคนดังกล่าวยังพยายามขัดขืน ทำให้ตำรวจหญิงและ ชุนเสี่ยว ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แต่สุดท้ายผู้ก่อเหตุก็ถูกควบคุมตัวไว้ได้ พร้อมอาวุธมีด 2 เล่ม

          หลังเหตุการณ์สงบลง วิลลิสเผยกับสื่อว่า เขาเลือกที่จะทำสิ่งนี้เพราะกังวลว่าสถานการณ์อาจจะบานปลาย จนเกิดเหตุรุนแรง อีกทั้งเหตุการณ์คนร้ายแทงคนบนรถไฟฟ้าใต้ดินไทเปที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ก็ยังคงเป็นฝันร้ายที่ฝังใจผู้คน ทำให้เขากลัวว่าชายคนนี้อาจจะไล่ฟันใครก็ตามที่วิ่งผ่าน ดังนั้นแม้สิ่งที่เขาทำจะเสี่ยง แต่เขาก็คงจะทำมันอีกแน่นอน 100% 

          ทั้งนี้ เขายอมรับว่ารู้สึกโล่งใจที่ไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ พร้อมฝากเตือนไปยังผู้คนให้ระวังตัวเสมอเมื่อออกนอกบ้าน 

          ขณะที่ทางตำรวจยังสืบสวนเหตุการณ์นี้อยู่

ขอบคุณข้อมูลจาก MS News 
ขอบคุณภาพจาก Threads heinekenchou, willisloye

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ระทึก ชายสวมหน้ากาก-พกมีดโผล่งานวัด 2 หนุ่มร่วมไล่ล่า พบหนึ่งในฮีโร่คือนักร้อง โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2569 เวลา 11:33:14
