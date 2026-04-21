เจ้าเหมียวกองขยะ สู่ชีวิตแบบลูกคุณ เผยตอนที่เจอเกือบไม่รอด ก่อนเป็นนางฟ้าของบ้าน

            จากน้องแมวกองขยะ สู่ชีวิตแบบลูกคุณ สภาพเปลี่ยนไปจนเป็นไวรัลใจฟู คนเลิฟมาก เจ้าของเผยนาทีแรกพบสุดบังเอิญ ถ้าเห็นไม่ทันอาจไม่รอด 

            เป็นเรื่องราวอบอุ่นใจที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้ Reddit ProfessionalSea9964 โพสต์เล่าเรื่องการพบ "แองเจิล" หรือนางฟ้าสีขาว จากถังขยะในวันที่ฝนตกหนัก ซึ่งด้วยความรักที่เธอมีให้ ก็เปลี่ยนเจ้าเหมียวผอมโซที่น่าเวทนาตัวนั้น ให้กลายมาเป็นเจ้าเหมียวขนฟูฟ่อง สภาพกินดีอยู่ดีแบบลูกคุณ ในเวลาไม่ถึง 1 ปี 

ภาพจาก Reddit ProfessionalSea9964

            โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 เจ้าของโพสต์เผยว่า เธอเจอแองเจิลในถังขยะเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 หลังจากที่ฝนตกหนักติดกันมาหลายคืน หัวของมันติดอยู่ในกระป๋องอาหารแมวที่หมดแล้ว คาดว่ามันคงพยายามจะหาอาหารกิน โชคดีที่แม่ของเธอก้มลงดูสภาพในถังก่อนจะเทขยะลงไป ไม่อย่างนั้น เจ้านางฟ้าตัวนี้อาจจะกลับดาวแมวไปแล้วในวันนั้น 

ภาพจาก Reddit ProfessionalSea9964

            หลังจากพาไปหาสัตวแพทย์ และไม่พบข้อมูลหรือไมโครชิปในตัวมัน พวกเธอจึงรับมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ช่วยล้างตัว ให้อาหาร และมอบความรักแก่มัน 

            เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนตอนนี้ แองเจิลได้รับวัคซีน และน้ำหนักขึ้นมา 1 กิโลกรัมแล้ว ขณะนี้มันหนัก 4 กิโลกรัม และคึกคักมาก โดยสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ก็คือ ให้เช็กดูสภาพภายในถังขยะก่อนทิ้งเสมอ และต้องเหยียบกระป๋องให้แบนเสมอก่อนทิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นกระป๋องอาหารแมว 
 
ภาพจาก Reddit ProfessionalSea9964

            ทั้งนี้ เจ้าของโพสต์ยังมาเล่าเพิ่มเติมว่า ตอนที่แม่ของเธอไปเจอแองเจิลนั้น แม่ถือถุงขยะหนัก ๆ อยู่ 2 ใบในมือ โชคดีที่แม่ก้มลงไปดูภายในถังขยะอย่างที่ปกติไม่ค่อยได้ทำ จึงสังเกตเห็นว่ามีตัวอะไรขาว ๆ ที่ดูเหมือนตุ๊กตาหมีหรือตัวเฟอร์เรตอยู่ ปรากฏว่าเจ้าก้อนขาว ๆ นั้นขยับได้ แม่เลยรู้ว่ามันเป็นสัตว์แล้วเรียกเธอลงมาช่วยกัน ตอนแรกพวกเธอก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าก้อนนี่เป็นตัวอะไรกันแน่ 

ภาพจาก Reddit ProfessionalSea9964

            พวกเธอไม่รู้เลยว่ามันมาอยู่ในถังขยะนานแค่ไหนแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจก็คือ มันไม่ได้ดิ้นหนีเลย ตัวมันอ่อนปวกเปียก ไม่ส่งเสียงร้องเลยจนกระทั่ง 2 วันต่อมา เรียกว่าในช่วงหนึ่งเธอคิดด้วยซ้ำว่ามันอาจจะเป็นใบ้ แต่กลายเป็นว่าตอนนี้แองเจิลที่แข็งแรงดี มักจะส่งเสียงพูดอยู่ตลอดเวลา และจะร้องบอกเสมอเมื่อเข้ามาในห้อง 

            ภาพของแองเจิลจากวันที่ถูกเก็บมา จนถึงสภาพล่าสุดที่ร่าเริงและดูดีสุด ๆ นั้น ทำให้ชาวเน็ตไม่น้อยต่างหลงรักและให้ความสนใจกันอย่างมาก ซึ่งต่อมาทางเจ้าของโพสต์ก็ตัดสินใจที่จะเปิดเฟซบุ๊กให้คนเข้ามาติดตามภาพของเจ้าเหมียวตัวนี้ เพื่อหวังว่าจะยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกดี ๆ แก่ทุก ๆ คนต่อไป

ภาพจาก เฟซบุ๊ก This is Angel

ภาพจาก เฟซบุ๊ก This is Angel


เจ้าเหมียวกองขยะ สู่ชีวิตแบบลูกคุณ เผยตอนที่เจอเกือบไม่รอด ก่อนเป็นนางฟ้าของบ้าน โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2569 เวลา 12:04:37 1,619 อ่าน
