เผย 10 อันดับ ประเทศค่าครองชีพแพงสุดในโลก 2569 - ไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ?

เผย 10 อันดับ ประเทศค่าครองชีพแพงสุดในโลก 2569 ดูเลยประเทศไหนแพงสุดในเอเชีย ไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่
วันที่ 21 เมษายน 2569 มีรายงานว่า เว็บไซต์ Visual Capitalist ได้เผยแพร่รายงานดัชนีค่าครองชีพโลก ประจำปี 2569 จากการเก็บข้อมูลใน 155 ประเทศทั่วโลก โดยวัดจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงค่าเช่าที่พักอาศัย พบว่า เบอร์มิวดา ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร คือสถานที่ที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก โดยมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านิวยอร์กถึง 23.5%
นอกจากนี้ยังพบว่าสถานที่ที่มีค่าครองชีพแพงสุดในโลกหลายแห่งเป็นเกาะ ซึ่งมันเป็นแหล่งหลีกเลี่ยงภาษีหรือศูยน์กลางการเงิน อาทิ หมู่เกาะเวอร์จิ้นของสหรัฐฯ และหมู่เกาะเคย์แมน ที่อยู่ใน 10 อันดับแรกเช่นกัน ซึ่งด้วยการกระจุกตัวของความมั่งคั่ง รวมถึงการพึ่งพาสินค้านำเข้าอย่างหนัก ทำให้ราคาสินค้าและค่าครองชีพบนหมู่เกาะเหล่านี้สูงขึ้น
ขณะเดียวกัน พบว่าสิงคโปร์มีค่าครองชีพแพงสุดในเอเชีย และติดอันดับ 5 ของโลก ด้วยข้อจำกัดเรื่องที่ดินต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ และยังต้องพึ่งพาการนำเข้าอย่างมาก
สำหรับ 10 อันดับประเทศที่ค่าครองชีพแพงสุดในโลก มีดังนี้
1. เบอร์มิวดา
2. หมู่เกาะเคย์แมน
3. สวิตเซอร์แลนด์
4. หมู่เกาะเวอร์จิ้น ของสหรัฐฯ
5. สิงคโปร์
6. บาฮามาส
7. ไอซ์แลนด์
8. เจอร์ซีย์
9. ฮ่องกง
10. หมู่เกาะโซโลมอน
ขณะที่ประเทศไทย ถือว่ามีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับที่ 94 ของโลก ส่วนประเทศที่ค่าครองชีพถูกที่สุดในโลกคือ ลิเบีย ซึ่งอยู่อันดับที่ 155 ของตาราง
ขอบคุณข้อมูลจาก Visual Capitalist