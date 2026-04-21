HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เผย 10 อันดับ ประเทศค่าครองชีพแพงสุดในโลก 2569 - ไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ?

          เผย 10 อันดับ ประเทศค่าครองชีพแพงสุดในโลก 2569 ดูเลยประเทศไหนแพงสุดในเอเชีย ไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ 

ประเทศค่าครองชีพ

          วันที่ 21 เมษายน 2569 มีรายงานว่า เว็บไซต์ Visual Capitalist ได้เผยแพร่รายงานดัชนีค่าครองชีพโลก ประจำปี 2569 จากการเก็บข้อมูลใน 155 ประเทศทั่วโลก โดยวัดจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงค่าเช่าที่พักอาศัย พบว่า เบอร์มิวดา ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร คือสถานที่ที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก โดยมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านิวยอร์กถึง 23.5% 

          นอกจากนี้ยังพบว่าสถานที่ที่มีค่าครองชีพแพงสุดในโลกหลายแห่งเป็นเกาะ ซึ่งมันเป็นแหล่งหลีกเลี่ยงภาษีหรือศูยน์กลางการเงิน อาทิ หมู่เกาะเวอร์จิ้นของสหรัฐฯ และหมู่เกาะเคย์แมน ที่อยู่ใน 10 อันดับแรกเช่นกัน ซึ่งด้วยการกระจุกตัวของความมั่งคั่ง รวมถึงการพึ่งพาสินค้านำเข้าอย่างหนัก ทำให้ราคาสินค้าและค่าครองชีพบนหมู่เกาะเหล่านี้สูงขึ้น 

          ขณะเดียวกัน พบว่าสิงคโปร์มีค่าครองชีพแพงสุดในเอเชีย และติดอันดับ 5 ของโลก ด้วยข้อจำกัดเรื่องที่ดินต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ และยังต้องพึ่งพาการนำเข้าอย่างมาก 

สำหรับ 10 อันดับประเทศที่ค่าครองชีพแพงสุดในโลก มีดังนี้ 


          1. เบอร์มิวดา
          2. หมู่เกาะเคย์แมน
          3. สวิตเซอร์แลนด์ 
          4. หมู่เกาะเวอร์จิ้น ของสหรัฐฯ
          5. สิงคโปร์ 
          6. บาฮามาส
          7. ไอซ์แลนด์
          8. เจอร์ซีย์
          9. ฮ่องกง
          10. หมู่เกาะโซโลมอน 

          ขณะที่ประเทศไทย ถือว่ามีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับที่ 94 ของโลก ส่วนประเทศที่ค่าครองชีพถูกที่สุดในโลกคือ ลิเบีย ซึ่งอยู่อันดับที่ 155 ของตาราง

ขอบคุณข้อมูลจาก Visual Capitalist


TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 หนิง ปัทมา บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย