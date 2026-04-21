ฮือฮา คนทิ้งเงินครึ่งหมื่น ห่อหมากฝรั่งแทนทิชชู ชาวเน็ตเตือนสะพรึง อย่ารีบเก็บ

ฮือฮา คนใช้เงินห่อหมากฝรั่งแทนทิชชู ทิ้งลงข้างทาง อึ้งมูลค่าเกือบครึ่งหมื่น สงสัยคนฮ่องกงรวยขนาดนี้ ? ชาวเน็ตแห่เตือน อย่าหยิบ
ภาพจาก Threads @cornergod2_hk
วันที่ 20 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานเหตุการณ์แปลก ๆ ที่เกิดขึ้นในย่านเคนเนดี้ทาวน์ ทางตะวันตกของฮ่องกง เมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งบังเอิญเจอธนบัตร 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 4,000 บาท) ตกอยู่บนถนน เมื่อหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าด้านในธนบัตรมีเศษหมากฝรั่งติดอยู่ สภาพราวกับใช้ธนบัตรแทนกระดาษห่อตอนจะคายหมากฝรั่งทิ้ง จนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า "คนฮ่องกงรวยขนาดนั้นเลยเหรอ ?"
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนเขาจะไม่ได้เก็บธนบัตรนั้นมา แล้วเลือกจะวางคืนลงที่เดิม ขณะที่หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ได้ไม่นาน ภาพดังกล่าวก็กลายมาเป็นที่ถกเถียงกันสนั่น บางคนเข้ามาคอมเมนต์ เช่น
อย่างไรก็ตาม ยังมีชาวเน็ตอีกส่วนที่นึกถึงเหตุผลน่าสะพรึงกว่านั้น พร้อมเตือนไม่ให้เก็บธนบัตรที่ถูกทิ้งไว้ลักษณะนี้ เช่น มองว่าอาจเป็นกลลวงของแก๊งต้มตุ๋น หรืออาจจะเป็นการทำคุณไสยอย่างหนึ่ง อาจจะวางไว้เพื่อขอยืมดวงจากคนที่มาหยิบไป รวมถึงบางคนที่ย้ำว่า "มันดูแปลกมาก ไม่ว่ายังไงก็ไม่หยิบมาแน่นอน"
บางคนยังสงสัยว่าเจ้าของภาพแค่แกล้งจัดฉากเรียกยอดวิวหรือไม่ หรืแไม่ก็เงินดังกล่าวอาจจะเป็นเงินปลอม ขณะที่ตามกฎหมายของฮ่องกงระบุชัดว่า การทำลายธนบัตรจนได้รับความเสียหายถือว่ามีความผิด โดยมีโทษสูงสุดคือจำคุก 10 ปี
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01