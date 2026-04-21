HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัลโน้ตหน้าห้องแปะเอาไว้ ใจดีมากจนต้องตามหาคนส่ง ก่อนรู้ว่าเป็นใคร

          ไวรัลโน้ตหน้าห้องแปะเอาไว้ ใจดีมากจนต้องตามหาคนส่ง ก่อนรู้ว่าเป็นใคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เชฟต้น คนเดิม

          วันที่ 21 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก เชฟต้น คนเดิม มีการโพสต์เล่าเรื่องการเจอโน้ตปริศนาแปะที่หน้าห้องตัวเอง จนต้องไปถามเจ้าของหอว่าห้องข้าง ๆ เป็นใคร ข้อความทั้งหมดมีดังนี้

          "เมื่อเช้าผมอดใจไม่ไหวถึงกับต้องเดินไปถามเจ้าของหอว่า ห้อง 310 ห้องที่อยู่ติดกับผม เขาอยู่กันกี่คนครับ

          เจ้าของหอถามว่า มีอะไรคะ เขาเสียงดังเหรอคะ

          ผมตอบว่า เปล่าครับ เขาอัธยาศัยดีมาก เขาใจดี เขาเขียนกระดาษไปติดไว้ที่หน้าห้องผม ให้กำลังใจพ่อแม่ และก็ให้กำลังใจลูกผมด้วย อีกอย่างเขาเขียนไว้ ถ้าต้องการความช่วยเหลือ เขายินดีที่จะช่วยด้วยครับ

          เจ้าของหอบอกว่า ห้อง 310 เขาเป็นน้องนักศึกษา น้องเรียนครู เขาอยู่กับแฟน เขาเป็นคนนิสัยดีมาก ๆ เขาเป็นคนใจดี อัธยาศัยดีนะ

          ผมตอบว่า แบบนี้ต้องทำความรู้จัก ต้องพาพี่เขาไปเลี้ยงข้าวสักวันแล้วครับ มิตรภาพดี ๆ แบบนี้ ในยุคแบบนี้ หายากมาก ๆ ครับ"

          ไวรัลนี้คนแชร์เพียบ ยิ่งดูข้อความบนกระดาษ ยิ่งทำให้ใจฟู มีความใจดีจริง ๆ เห็นอกเห็นใจ ไม่รำคาญ แม้ข้างห้องจะมีลูกอ่อน แต่ก็ยังให้กำลังใจเสมอ
โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:31:21
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 หนิง ปัทมา บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย