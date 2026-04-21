ไวรัลโน้ตหน้าห้องแปะเอาไว้ ใจดีมากจนต้องตามหาคนส่ง ก่อนรู้ว่าเป็นใคร การที่เลี้ยงลูกอ่อน อีกฝ่ายกลับเห็นใจเป็นอะไรที่หายาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เชฟต้น คนเดิม
วันที่ 21 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก เชฟต้น คนเดิม มีการโพสต์เล่าเรื่องการเจอโน้ตปริศนาแปะที่หน้าห้องตัวเอง จนต้องไปถามเจ้าของหอว่าห้องข้าง ๆ เป็นใคร ข้อความทั้งหมดมีดังนี้
"เมื่อเช้าผมอดใจไม่ไหวถึงกับต้องเดินไปถามเจ้าของหอว่า ห้อง 310 ห้องที่อยู่ติดกับผม เขาอยู่กันกี่คนครับ
เจ้าของหอถามว่า มีอะไรคะ เขาเสียงดังเหรอคะ
ผมตอบว่า เปล่าครับ เขาอัธยาศัยดีมาก เขาใจดี เขาเขียนกระดาษไปติดไว้ที่หน้าห้องผม ให้กำลังใจพ่อแม่ และก็ให้กำลังใจลูกผมด้วย อีกอย่างเขาเขียนไว้ ถ้าต้องการความช่วยเหลือ เขายินดีที่จะช่วยด้วยครับ
เจ้าของหอบอกว่า ห้อง 310 เขาเป็นน้องนักศึกษา น้องเรียนครู เขาอยู่กับแฟน เขาเป็นคนนิสัยดีมาก ๆ เขาเป็นคนใจดี อัธยาศัยดีนะ
ผมตอบว่า แบบนี้ต้องทำความรู้จัก ต้องพาพี่เขาไปเลี้ยงข้าวสักวันแล้วครับ มิตรภาพดี ๆ แบบนี้ ในยุคแบบนี้ หายากมาก ๆ ครับ"
ไวรัลนี้คนแชร์เพียบ ยิ่งดูข้อความบนกระดาษ ยิ่งทำให้ใจฟู มีความใจดีจริง ๆ เห็นอกเห็นใจ ไม่รำคาญ แม้ข้างห้องจะมีลูกอ่อน แต่ก็ยังให้กำลังใจเสมอ