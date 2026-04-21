ร้านขนมไทย เจอหน่วยงานรัฐสั่งซื้อ 4 พัน พอไม่ยอมเขียนบิลอีกราคา โดน 1 ดาวทันที

          ร้านขนมไทย เจอหน่วยงานรัฐสั่งซื้อยอด 4 พัน ขอให้เขียนบิลอีกราคา พอไม่ทำตามให้ 1 ดาว สุดท้ายเรื่องถึงศาลแล้ว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Baan Dok Pud : บ้านดอกพุด -คาเฟ่ขนมไทยโบราณ สูตรต้นตำหรับฉบับลาดพร้าว

          วันที่ 21 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก Baan Dok Pud : บ้านดอกพุด -คาเฟ่ขนมไทยโบราณ สูตรต้นตำรับฉบับลาดพร้าว มีการทำคลิปเล่าเรื่องลูกค้าเจ้าใหญ่ เป็นหน่วยงานราชการ สั่งขนมราคา 4,000 บาท แต่สั่งให้ทางร้านเขียนบิล 6,500 บาท

          เมื่อเจอแบบนี้ ทางร้านก็เอะใจ มองว่าเป็นการทุจริต จึงไม่ขอรับออร์เดอร์ แต่ทางหน่วยงานก็ยืนยันสั่งเหมือนเดิม ไม่จำเป็นต้องเขียนบิลราคาตามที่เสนอก็ได้

          กระทั่งทำขนมเสร็จ เตรียมส่ง ทางหน่วยงานราชการจึงพูดเรื่องการเขียนบิล 6,500 บาทอีกครั้ง ทางร้านก็ปฏิเสธ พร้อมกับส่งงานตามปกติ สุดท้ายหน่วยงานราชการรีวิวให้ 1 ดาว และเรื่องนี้ก็ถึงศาลแล้ว

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2569 เวลา 16:12:37
