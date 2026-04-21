แฮน ชัยธัช ลูกชาย บิ๊กแป๊ะ คุกเข่าขอแฟนแต่งงาน พบเป็นนักธุรกิจสาว ทายาทไฮโซ

แฮน ชัยธัช ลูกชาย พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน พบฝ่ายหญิงเป็นเจ้าของธุรกิจ - ทายาทไฮโซ
ภาพจาก Instagram nileofficial
วันที่ 21 เมษายน 2569 เดลินิวส์ รายงานเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในวงสังคมไฮโซ เมื่อ ไนล ภาสิริ ตั้งคารวคุณ เจ้าของร้าน Babycakes ซึ่งเป็นลูกสาวของ คุณแม่จุ๊บแจง บุณยภา ได้เผยภาพโมเมนต์แห่งความยินดี ถูกแฟนหนุ่ม แฮน ชัยธัช ชัยจินดา ลูกชายคนรองของ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยบรรยายกาศการขอแต่งงานนี้เป็นไปอย่างโรแมนติก ณ รีสอร์ตหรู 5 ดาวในฮาวาย สหรัฐฯ ขณะที่คนใกล้ชิดต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ผ่านทางโซเชียลของว่าที่เจ้าสาว
สำหรับ แฮน ชัยธัช ชัยจินดา เป็นลูกชายคนเล็กของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา และเป็นน้องชายของ พ.ต.ท. ชานันท์ ชัยจินดา รองผู้กำกับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปัจจุบัน แฮน ชัยธัช ยังทำหน้าที่สำคัญในวงการกีฬา โดยมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์