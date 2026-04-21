แฮน ชัยธัช ลูกชาย บิ๊กแป๊ะ คุกเข่าขอแฟนแต่งงาน พบเป็นนักธุรกิจสาว ทายาทไฮโซ

           แฮน ชัยธัช ลูกชาย พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน พบฝ่ายหญิงเป็นเจ้าของธุรกิจ - ทายาทไฮโซ 

แฮน ชัยธัช ลูกชาย บิ๊กแป๊ะ
ภาพจาก Instagram nileofficial

           วันที่ 21 เมษายน 2569 เดลินิวส์ รายงานเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในวงสังคมไฮโซ เมื่อ ไนล ภาสิริ ตั้งคารวคุณ เจ้าของร้าน Babycakes ซึ่งเป็นลูกสาวของ คุณแม่จุ๊บแจง บุณยภา ได้เผยภาพโมเมนต์แห่งความยินดี ถูกแฟนหนุ่ม แฮน ชัยธัช ชัยจินดา ลูกชายคนรองของ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

           โดยบรรยายกาศการขอแต่งงานนี้เป็นไปอย่างโรแมนติก ณ รีสอร์ตหรู 5 ดาวในฮาวาย สหรัฐฯ ขณะที่คนใกล้ชิดต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ผ่านทางโซเชียลของว่าที่เจ้าสาว

           สำหรับ แฮน ชัยธัช ชัยจินดา เป็นลูกชายคนเล็กของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา และเป็นน้องชายของ พ.ต.ท. ชานันท์ ชัยจินดา รองผู้กำกับการ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปัจจุบัน แฮน ชัยธัช ยังทำหน้าที่สำคัญในวงการกีฬา โดยมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์


