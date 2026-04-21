HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เตือนทั่วไทย ! พายุฤดูร้อนถล่ม 23-25 เม.ย. เช็กพื้นที่เสี่ยงสูง-ปานกลาง ครบทุกภาคที่นี่

          เตือนรับมือพายุฤดูร้อนช่วง 23-25 เม.ย. 2569 หลายพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

          กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตสถานการณ์พายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 23-25 เมษายน 2569 มีแนวโน้มส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายได้ในบางพื้นที่ ดังนี้ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 23 เมษายน 2569

พื้นที่เสี่ยงสูง

          - ภาคเหนือ : น่าน
          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บึงกาฬ สกลนคร นครพนม

พื้นที่เสี่ยงปานกลาง

          - ภาคเหนือ : อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองคาย อุดรธานี มุกดาหาร
          - ภาคตะวันออก : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

วันที่ 24 เมษายน 2569

พื้นที่เสี่ยงสูง

          - ภาคเหนือ : น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เลย หนองคาย สกลนคร
          - ภาคตะวันออก : สระแก้ว ปราจีนบุรี

พื้นที่เสี่ยงปานกลาง

          - ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก
          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
          - ภาคกลาง : นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
          - ภาคตะวันออก : นครนายก จันทบุรี ตราด

วันที่ 25 เมษายน 2569

พื้นที่เสี่ยงปานกลาง

          - ภาคเหนือ : ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์
          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
          - ภาคกลาง : นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
          - ภาคตะวันออก : ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด

          จากข้อมูลข้างต้น พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

          พายุฤดูร้อนระลอกนี้ครอบคลุมหลายพื้นที่ต่อเนื่อง 3 วัน ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายจังหวัด จึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัย
เตือนทั่วไทย ! พายุฤดูร้อนถล่ม 23-25 เม.ย. เช็กพื้นที่เสี่ยงสูง-ปานกลาง ครบทุกภาคที่นี่ โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2569 เวลา 17:32:16
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 หนิง ปัทมา บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย