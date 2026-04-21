กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตสถานการณ์พายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 23-25 เมษายน 2569 มีแนวโน้มส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายได้ในบางพื้นที่ ดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 23 เมษายน 2569
พื้นที่เสี่ยงสูง
- ภาคเหนือ : น่าน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บึงกาฬ สกลนคร นครพนม
พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
- ภาคเหนือ : อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองคาย อุดรธานี มุกดาหาร
- ภาคตะวันออก : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
วันที่ 24 เมษายน 2569
พื้นที่เสี่ยงสูง
- ภาคเหนือ : น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เลย หนองคาย สกลนคร
- ภาคตะวันออก : สระแก้ว ปราจีนบุรี
พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
- ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
- ภาคกลาง : นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ภาคตะวันออก : นครนายก จันทบุรี ตราด
วันที่ 25 เมษายน 2569
พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
- ภาคเหนือ : ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
- ภาคกลาง : นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ภาคตะวันออก : ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด
จากข้อมูลข้างต้น พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
พายุฤดูร้อนระลอกนี้ครอบคลุมหลายพื้นที่ต่อเนื่อง 3 วัน ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายจังหวัด จึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัย