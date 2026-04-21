บุกรวบ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ คาร้านอาหารดัง เร่งขยายผลปมกรรโชกทรัพย์

อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ถูกตำรวจควบคุมตัว คาร้านอาหารริมคลองประปา เร่งสอบสวนขยายผลปมกรรโชกทรัพย์
วันที่ 21 เมษายน 2569 เดลินิวส์ รายงานว่า กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ได้นำหมายศาลบุกเข้าควบคุมตัว นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม โดยควบคุมตัวได้ที่ร้านอาหารดังย่านคลองประปา
ขณะที่เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ระบุว่า จะมีการสอบสวนขยายผลกรณีกรรโชกทรัพย์เจ้าหน้าที่ต่อไป
