อาลัย นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มหาเศรษฐีไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 93 ปี


            สิ้น นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เจ้าของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ - บางกอกแอร์เวย์ส สิริอายุ 93 ปี หลังรักษาตัวมานาน

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

            วันที่ 21 เมษายน 2569 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือ หมอเสริฐ ผู้ก่อตั้งบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เจ้าของธุรกิจเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ถึงแก่อนิจกรรมแล้วด้วยอายุ 93 ปี หลังเข้ารักษาตัวมานานหลายปี   
            
            โดยจะตั้งศพ ณ ศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทร์ มีพิธีรดน้ำศพในวันที่ 22 เมษายน เวลา 15.00 น. รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 17.00 น. และสวดอภิธรรม เวลา 18.00 น. จากนั้นวันที่ 23-28 เมษายน สวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น. และจะเก็บศพไว้ 100 วัน 

ประวัติ หมอเสริฐ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

            
            นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2476 ในตระกูล ช้างบุญชู ต่อมาเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น ปราสาททองโอสถ เป็นบุตรของ นายทองอยู่ และ นางบุญรอด ปราสาททองโอสถ เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 10 คน และได้สมรสกับ วัลลีย์ โปษยะจินดา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2506
            
            นพ.ปราเสริฐ มีบุตรธิดา 4 คน คือ 
            
            1. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 
            
            2. น.ส.สมฤทัย ปราสาททองโอสถ 
            
            3. น.ส. อาริญา ปราสาททองโอสถ 
            
            4. พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 
            
            และมี บุตรบุญธรรมชื่อ ร.อ.สมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ
            
            ด้านการศึกษา นพ.ปราเสริฐ จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเตรียมแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาจบปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2532 
            
นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phraserm Dhammavaro

            จบหลักสูตร ปรอ. (รุ่นที่ 1) พ.ศ. 2550 ได้ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2550
            
            นอกจากนี้ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านธุรกิจการบิน สาขาวิชาการบริหาร จัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2559 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการทำงาน

            
            นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นอกจากการทำหน้าที่แพทย์ ยังมีบทบาทเป็นประธานบริษัทกรุงเทพสหกล และที่ปรึกษาบริษัทยูเนี่ยนออยส์ ต่อมายังได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 15 มีนาคม 2534, สมาชิกวุฒิสภา 22 มีนาคม 2535

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ภาพจาก bangkokair.com
            
            รวมถึงเป็นเจ้าของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด หรือ บางกอกแอร์เวย์ส และ กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)
            
            นอกจากนี้ นพ.ปราเสริฐ ยังทำธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิตอล คือสถานีโทรทัศน์ PPTV โดยในการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยประจำปี 2568 นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ติดอันดับเศรษฐีหุ้นอันดับ 3 ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 33,062.33 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้น บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) 9.18% และ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) 11.38%

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ

อาลัย นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มหาเศรษฐีไทย ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 93 ปี อัปเดตล่าสุด 21 เมษายน 2569 เวลา 19:47:08
