โชว์ผลงานต่อ ! K9 เมอร์ลา จมูกไวจับอีก รอบนี้ไม่ใช่แซนด์วิช แต่มาครบสูตรต้นตำรับ

สุนัข K9 เมอร์ลา ประจำสนามบินสหรัฐฯ โชว์ผลงานจมูกไวจับอีก รอบนี้ไม่ใช่แซนด์วิช แต่มาครบสูตรต้นตำรับ ทั้งมะนาว หัวหอม ขมิ้น พริก และขิง
กลายเป็นภาพไวรัลดังสนั่นไปทั่วโซเชียลมีเดีย สำหรับเจ้าเมอร์ลา สุนัขตำรวจพันธุ์บีเกิล ซึ่งปฏิบัติการให้กับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (CBP) ประจำอยู่ที่สนามบิน สามารถโชว์สกิลจมูกไว ตรวจจับ แซนด์วิชโบราณหมูหยองจากประเทศไทย จำนวนมากกว่า 100 ชิ้น สร้างความตกตะลึงฮือฮาให้กับชาวเน็ตไทย
ล่าสุด (21 เมษายน 2569) เฟซบุ๊กของ CBP Office of Field Operations หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ ได้โพสต์ภาพโชว์ผลงานของสุนัข K9 เมอร์ลา อีกครั้ง โดยครั้งนี้ไม่ใช่การจับอาหารสำเร็จรูป แต่เป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารที่มาครบสูตร ได้แก่ มะนาว หัวหอม ขมิ้น พริก และขิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CBP Office of Field Operations
สำหรับการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา หากมีสินค้าทางการเกษตร จำเป็นต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพราะอาจเป็นพาหะนำศัตรูพืชหรือโรคระบาดในสัตว์ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้ โดยผู้เดินทางทุกคนจะต้องแจ้งรายการสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร ทั้งในกระเป๋าเดินทาง รวมทั้งสัมภาระถือขึ้นเครื่อง