โชว์ผลงานต่อ ! K9 เมอร์ลา จมูกไวจับอีก รอบนี้ไม่ใช่แซนด์วิช แต่มาครบสูตรต้นตำรับ

 
            สุนัข K9 เมอร์ลา ประจำสนามบินสหรัฐฯ โชว์ผลงานจมูกไวจับอีก รอบนี้ไม่ใช่แซนด์วิช แต่มาครบสูตรต้นตำรับ ทั้งมะนาว หัวหอม ขมิ้น พริก และขิง

K9 เมอร์ลา

            กลายเป็นภาพไวรัลดังสนั่นไปทั่วโซเชียลมีเดีย สำหรับเจ้าเมอร์ลา สุนัขตำรวจพันธุ์บีเกิล ซึ่งปฏิบัติการให้กับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (CBP) ประจำอยู่ที่สนามบิน สามารถโชว์สกิลจมูกไว ตรวจจับ แซนด์วิชโบราณหมูหยองจากประเทศไทย จำนวนมากกว่า 100 ชิ้น สร้างความตกตะลึงฮือฮาให้กับชาวเน็ตไทย 

            ล่าสุด (21 เมษายน 2569) เฟซบุ๊กของ CBP Office of Field Operations หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ ได้โพสต์ภาพโชว์ผลงานของสุนัข K9 เมอร์ลา อีกครั้ง โดยครั้งนี้ไม่ใช่การจับอาหารสำเร็จรูป แต่เป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารที่มาครบสูตร ได้แก่ มะนาว หัวหอม ขมิ้น พริก และขิง 

K9 เมอร์ลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CBP Office of Field Operations

           โดยเจ้าหน้าที่เผยว่า พลเมืองชาวอเมริกันรายหนึ่งได้เดินทางมาที่สนามบินนานาชาติมินนีแอโพลิส-เซนต์พอล ในรัฐมินนิโซตา สหรัฐฯ ซึ่งมีโอกาสหลายครั้งในการแจ้งรายการสินค้าเกษตร แต่ปรากฏว่าผู้โดยสารรายนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ จนกระทั่งสุนัข K9 เมอร์ลา ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถตรวจจับได้ในที่สุด ภายหลังจากตรวจพบจึงมีโทษปรับ 300 ดอลลาร์ (ราว 9,600 บาท) 

           สำหรับการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา หากมีสินค้าทางการเกษตร จำเป็นต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพราะอาจเป็นพาหะนำศัตรูพืชหรือโรคระบาดในสัตว์ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้ โดยผู้เดินทางทุกคนจะต้องแจ้งรายการสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร ทั้งในกระเป๋าเดินทาง รวมทั้งสัมภาระถือขึ้นเครื่อง  



 
อัปเดตล่าสุด 22 เมษายน 2569 เวลา 09:34:54 6,804 อ่าน
