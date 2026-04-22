NASA เผยภาพชายฝั่งกระบี่ จากนอกโลก งดงามน่าทึ่ง ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

NASA เผยภาพชายฝั่ง จ.กระบี่ จากนอกโลก ยกเป็นภูมิทัศน์อันน่าทึ่ง มีการผสานกันของพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่พัฒนาแล้ว ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
วันที่ 20 เมษายน 2569 เว็บไซต์ NASA Earth Observatory ขององค์การนาซา (NASA) เผยแพร่ภาพอันงดงามของชายฝั่ง จ.กระบี่ ประเทศไทย จากมุมมองนอกโลก ซึ่งบันทึกภาพโดย Operational Land Imager (OLI) ของ Landsat 8 ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา
ทาง NASA ยังบรรยายถึง จ.กระบี่ ว่าเป็นบริเวณที่มีภูมิทัศน์หินปูนเขตร้อนอันน่าทึ่ง และหาดทราย ทอดยาวไปตามพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ซึ่งได้รับการพัฒนาแล้วอย่างผสมผสานกัน
โดยแนวชายฝั่งทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย มีหาดทรายสีน้ำตาลอ่อนสวยงามเรียงรายอยู่ริมทะเลอันดามัน หาดทรายเหล่านี้ทอดตัวอยู่ระหว่างลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ติดกับทะเล ตั้งแต่ภูเขาหินปูน ป่าชายเลน ไปจนถึงเขตชุมชน และหาดนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดผู้มาเยือนจากทั่วโลก
ภาพจาก NASA Earth Observatory
หาดไร่เลย์ และ หาดพระนาง คือจุดหมายที่ดึงดูดนักปีนผาที่มาพิชิดหน้าผาหินปูนริมทะเล หน้าผาหินสูงตระหง่านเหล่านี้คือส่วนที่โดดเด่นของภูมิทัศน์แบบคาสต์ (Karst) เขตร้อนของภูมิภาค ซึ่งเกิดจากส่วนผสมที่ลงตัวของชนิดหินและสภาพภูมิอากาศ
หินปูนในภูมิภาคนี้ก่อตัวขึ้นจากการสะสมของแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นซากโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตในทะเลที่เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณนี้ ในช่วงที่พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นทะเลน้ำตื้นเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน เมื่อเวลาผ่านไป การชนกันของแผ่นเปลือกโลกได้ยกหินขึ้นและกัดเซาะจนเป็นลวดลายที่ซับซ้อน น้ำฝนซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดเล็กน้อยเนื่องจากสภาพแวดล้อมเขตร้อน ได้ช่วยในการผุกร่อนทางเคมี กัดเซาะหินปูนและแกะสลักหินให้เป็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์
ภูมิทัศน์แบบคาสต์ยังขยายออกไปในทะเลในรูปแบบของเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะปอดะ และ เกาะห้อง ซึ่งมองเห็นได้ในภาพถ่ายดาวเทียมมุมกว้าง เกาะเหล่านี้มีหน้าผาหินปูนชันและถ้ำ ทำให้เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของนักพายเรือ นอกจากนี้ยังมีเรือขนาดใหญ่แล่นตัดผ่านผืนน้ำ ทิ้งร่องคลื่นสีขาวให้เห็นได้
บนแผ่นดินใหญ่ ภูมิทัศน์ที่อยู่เลยแนวหาดทรายออกไปเต็มไปด้วยความหลากหลาย มีป่าเขียวที่ปกคลุมเนินเขา และในส่วนที่อยู่ต่ำลงไปยังมีป่าชายเลนสีเขียวทอดยาวไปตามแนวแม่น้ำหลายสาย ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมของมนุษย์ปรากฏชัดเจนที่สุดบนพื้นที่ราบ ซึ่งการพัฒนาเมืองและการเกษตรได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ไป
ขอบคุณข้อมูลจาก NASA Earth Observatory