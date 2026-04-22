เตือนด่วน ลิงก์ M-Flow ปลอม หลงเชื่อระวังเงินหาย เพจดังแฉที่มา SMS โผล่ทั่วประเทศ

เพจ Drama-addict แฉมิจฉาชีพจ้างส่ง SMS ปลอมอ้างยอดค้างชำระ M-Flow ทั่วประเทศ ย้ำไม่มีนโยบายส่งลิงก์แจ้งจ่ายเงิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
วันที่ 21 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์เตือนภัยคนที่ได้รับ SMS อ้างข้อความว่าค้างจ่าย M-Flow พร้อมแนบลิงก์ปลอม เตือนอย่าหลงเชื่อ อาจตกเป็นเหยื่อและถูกดูดเงินได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
เบื้องต้นพบว่าลิงก์ดังกล่าวเมื่อกดเข้าไปแล้วจะให้เหยื่อกรอกเลขทะเบียนรถ ซึ่งไม่ว่าจะกรอกเลขทะเบียนใดก็จะขึ้นว่ามีค่าบริการค้างชำระ โดยมิจฉาชีพจะหลอกให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อทำการชำระเงิน คาดว่าเป็นการหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อและใส่ข้อมูลบัตรเครดิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ใครได้รับข้อความแบบนี้ห้ามกดลิงก์เด็ดขาด เพราะเป็นมิจฉาชีพ และยังพบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาจไปจ้างผู้ให้บริการส่ง SMS กระจายข้อความจำนวนมหาศาลทั่วประเทศ อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าทางตำรวจควรดำเนินคดีกับผู้ให้บริการส่ง SMS ในลักษณะนี้ด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมทางหลวง เปิดเผยว่า ไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ หรือให้ประชาชนกดลิงก์เพื่อชำระค่าปรับ M-Flow แต่อย่างใด โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปลอมทั้งหมด
ผู้ใช้ทางสามารถตรวจสอบและชำระค่าบริการได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ Application : MFlowthai, Line Official : @mflowthai และ Website : www.mflowthai.com รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1586 กด 1